Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Kabaro ve Danmani köylerinde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
Shehu, bölgeye gelen güvenlik güçlerinin silahlı üç şüpheliyi yakaladığı bilgisini paylaştı.
Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.
İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!
Travesti güzellik yarışmasında cumhurbaşkanı adayı açıklandı
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Seks tarikatı Mack bağlantısı nedeniyle gözaltına alındı!
ABD Başkanı Donald Trump'tan jet Kuzey Kore açıklaması
Şanlıurfa'da iğrenç olay! Öz kızına cinsel istismarda bulunmuş
Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
Dünyanın en zengin adamıydı! Serveti dudak uçuklattı
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Okuyucu Yorumları 1 yorum