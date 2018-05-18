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Nijerya: Okula geç kalan öğrenciler çarmıha gerilip kırbaçlandı

18.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Nijerya'da okula geç kalan öğrencileri yol kenarında çarmıha gerip, kırbaçladıkları iddia edilen üç kişi gözaltına alındı.

Nijerya: Okula geç kalan öğrenciler çarmıha gerilip kırbaçlandı

Ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde yaşanan olayda, bir polis yaşananları görmesinin ardından, olaya müdahale etti.

Olaya dair fotoğraflarda, biri kız, diğeri erkek en az iki öğrenci yeşil bir iple bir çarmıha gerilmiş halde görülüyor.

Bir Polis Sözcüsü olayı "barbarca" diye nitelerken, öğrencilerin okula geç kaldıkları için cezalandırıldıkları belirtildi.

Adı Livinus olarak açıklanan polis memurunun önce çocukların serbest bırakılmasını istediği, okulun sahibinin reddetmesiyle de duruma müdahale ettiği belirtildi.

Polis memuru "Çocukları çözmeye çalıştığımda şüpheliler bana saldırdı. Kelepçe almak için aracıma gittiğimde, yanımdaki bir arkadaşıma kamçıyla saldırdılar." dedi.

Şüpheliler takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.

Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi BBC'ye yaptığı açıklamada, okulun müdürü, sahibi ve bir öğretmenin gözaltına alındığını ve suçlama yöneltileceğini belirtti.

Oyeyemi ayrıca "Yaşanan bir disiplin verme faaliyeti değil, barbarca bir şey, kabul edilemez ve hoşgörülmeyecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya Okul öğrenci kırbaç

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bizim öğrencilerimizde öyle ortaokulda ve lisede tut tutabilirsen okulda ama ana babalararına sorsan çocukları sütten çıkmış kaşık toz kondurmazlar
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