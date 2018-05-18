Nijerya: Okula geç kalan öğrenciler çarmıha gerilip kırbaçlandı

Ülkenin güneybatısındaki Ogun eyaletinde yaşanan olayda, bir polis yaşananları görmesinin ardından, olaya müdahale etti.
Olaya dair fotoğraflarda, biri kız, diğeri erkek en az iki öğrenci yeşil bir iple bir çarmıha gerilmiş halde görülüyor.
Bir Polis Sözcüsü olayı "barbarca" diye nitelerken, öğrencilerin okula geç kaldıkları için cezalandırıldıkları belirtildi.
Adı Livinus olarak açıklanan polis memurunun önce çocukların serbest bırakılmasını istediği, okulun sahibinin reddetmesiyle de duruma müdahale ettiği belirtildi.
Polis memuru "Çocukları çözmeye çalıştığımda şüpheliler bana saldırdı. Kelepçe almak için aracıma gittiğimde, yanımdaki bir arkadaşıma kamçıyla saldırdılar." dedi.
Şüpheliler takviye polislerin gelmesiyle gözaltına alındı.
Ogun Eyaleti Polis Sözcüsü Abimbola Oyeyemi BBC'ye yaptığı açıklamada, okulun müdürü, sahibi ve bir öğretmenin gözaltına alındığını ve suçlama yöneltileceğini belirtti.
Oyeyemi ayrıca "Yaşanan bir disiplin verme faaliyeti değil, barbarca bir şey, kabul edilemez ve hoşgörülmeyecek" dedi.
'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Din kültürü öğretmeninden Aleviler hakkında skandal sözler!
Mezardan çıktı! İşte 2 bin yıllık gizem
Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler
Sır gibi saklanan 'gizemli kız' neden hep aynı mezara gidiyordu?
ABD basınından iddia: Trump o konuda Merkel'e baskı yapıyor
Muğla'da korkutan olay! Ölüdeniz Babadağ'da hortum oluştu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman nerede? 'Darbe girişiminde öldürüldü' iddiası
Eşi benzeri yok! Tamamlanması merakla bekleniyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum