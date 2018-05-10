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Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

Nijeryalı bir diplomatın Sudan'da ölü bulunduğu açıklandı

Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

Reuters haber ajansının Sudan'daki kaynaklarına göre, Nijeryalı bir diplomat başkent Hartum'da ölü bulundu.

Kaynaklar, evinde bulunan diplomatın öldürülmüş gibi gözüktüğünü söyledi.


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Sudan Nijeryalı diplomat

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