HABER

Nijeryalı gişe görevlisi: 100 bin doları yılan yedi

12.02.2018 18:26 | Son Güncelleme

Nijeryalı bir gişe görevlisi, 36 milyon Naira (100 bin dolar) paranın nerede olduğunu soran denetçilere, parayı bir yılanın yediğini söyledi. Denetçiler iddiaya inanmazken, sosyal medyada bu durumla dalga geçen mesajlar paylaşıldı.

Nijeryalı gişe görevlisi: 100 bin doları yılan yedi

Nijerya'da bir gişe görevlisi 36 milyon Naira (100 bin ABD Doları) paranın nerede olduğunu soran denetçilere, "parayı yılanın yediği" yanıtını verdi.

Philomena Chieshe adlı gişe görevlisi, Nijerya Sınav Kurumu'nda sınav ücretlerini toplayan bir ofiste çalışıyordu.

Sınav kurumundan BBC'ye yapılan açıklamada, iddianın kabul edilmediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtildi.

Nijeryalı Twitter kullanıcıları olayın duyulmasının ardından, durumla dalga geçen mesajlar paylaştı.

Hatta yılanın kendisi adına bir Twitter hesabı da açıldı ve yılan yorgunluktan şikayet etti.

https://twitter.com/NigeriaSnake/status/962379836672094210

"Bütün gece para yuttum. Birileri kızlarla rahatlayabileceğim güzel bir yer tavsiye edebilir mi?!"

Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu da durumu kendi açısından yorumladı.

https://twitter.com/officialEFCC/status/962718441340915712

"Kartal para yutan yılan(lar)a merhamet etmez"

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.