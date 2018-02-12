Nijeryalı gişe görevlisi: 100 bin doları yılan yedi

Nijerya'da bir gişe görevlisi 36 milyon Naira (100 bin ABD Doları) paranın nerede olduğunu soran denetçilere, "parayı yılanın yediği" yanıtını verdi.
Philomena Chieshe adlı gişe görevlisi, Nijerya Sınav Kurumu'nda sınav ücretlerini toplayan bir ofiste çalışıyordu.
Sınav kurumundan BBC'ye yapılan açıklamada, iddianın kabul edilmediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı belirtildi.
Nijeryalı Twitter kullanıcıları olayın duyulmasının ardından, durumla dalga geçen mesajlar paylaştı.
Hatta yılanın kendisi adına bir Twitter hesabı da açıldı ve yılan yorgunluktan şikayet etti.
https://twitter.com/NigeriaSnake/status/962379836672094210
"Bütün gece para yuttum. Birileri kızlarla rahatlayabileceğim güzel bir yer tavsiye edebilir mi?!"
Nijerya'nın yolsuzlukla mücadele bürosu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu da durumu kendi açısından yorumladı.
https://twitter.com/officialEFCC/status/962718441340915712
"Kartal para yutan yılan(lar)a merhamet etmez"
Afrin'e doğru yola çıktılar!
Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı
Türk bayrağına çirkin saldırı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem alarmı!
Sapık suçunu itiraf etti! 3 yaşında çocuğa cinsel taciz
Yer: Eminönü! Görenler şaştı kaldı
Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!
Rio Karnavalı başladı
Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!
Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor
CHP MYK üyeleri belli oldu! İşte Kılıçdaroğlu'nun A Takımı
Siber saldırganlar binlerce web sitesini kripto madenci yaptı
Çılgın iş adamının otomobili bir yıl içinde bakın ne hale gelecek?
Okuyucu Yorumları 0 yorum