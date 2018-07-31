Nikaragua’dan Komşu Ülkelere Mülteci Akını

Birleşmiş Milletler, Nikaragua’da yaşanan olaylar sonrasında on binlerce Nikaragualının komşu ülkelerden, sığınma talebinde bulunduğunu, ülkeden kaçan mülteci sayısında endişe veren artış olduğunu açıkladı. Orta Amerika ülkesi Nikaragua’da yaşanan kanlı olaylar sonrasında başlayan mülteci akınıyla birlikte bölgede, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) varlığının ve çalışma kapasitesini de arttıracağını açıkladı. UNHCR tarafından yapılan açıklamada, sadece Kosta Rika’ya kaçan ve bu ülkede yaşayan Nikaragualı mülteci sayısının yaklaşık 150 bin kişiyi bulduğu belirtildi. Kosta Rika’dan sığınma talebinde bulunan Nikaragualı mülteci sayısının 23 bin kişiye ulaştığı açıklandı. UNHCR, bölge ülkeleri hükümetlerinden Nikaragualı mültecilere yardım etmesi, transit geçişlerinde kolaylık sağlanması ve ortak bir eylem planı hazırlama çağrısında bulundu. ​Hükümet karşıtı gösterilerde en az 300 kişi öldü Nikaragua’da yaklaşık üç aydır devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde en az 300 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Bölgeden gelen haberlere göre, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın istifa etmesi çağrısının yapıldığı kanlı gösterilerde binlerce kişide yaralandı.

Ortega karşıtı protesto gösterilerinde yüzlerce kişinin polis ve hükümet yanlısı milis grupları tarafından şiddet uygulanarak gözaltına alındı. ​‘Her gün 200 iltica talebi’ UNHCR Sözcüsü William Spindler, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Nikaragua’dan sınır komşusu ülkelere kaçış ve iltica taleplerinin rekor düzeyde arttığını” söyledi. Sözcü Spindler, Nikaragua hükümetine yönelik protestolar başladıktan sonra komşu ülkelere yapılan iltica başvuruların son aylarda katlanarak arttığına dikkat çekti. "Şu anda, Nikaragua’dan Kosta Rika'ya kaçanlar her gün ortalama 200 kişi iltica talebinde bulunuyor" dedi. Kosta Rika yetkilileri ise geçtiğimiz Nisan ayından bu güne kadar Nikaragua vatandaşlarından yaklaşık 8 bin kişinin sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. 15 binden fazla Nikaragua vatandaşına da, iltica taleplerin değerlendirilmesi için randevu kayıtlarının yapıldığı belirtildi. ​BM bölgede varlığını arttırıyor UNHCR’ın Orta Amerika’da yaşanan büyük göç dalgası için Kosta Rika’nın kuzey sınır bölgesinde varlığını güçlendirdiği belirtildi.

Sözcü Spindler, UNHCR’ın günde 200 kişilik bir mülteci kapasitesine göre bölgede görev yaptığını ancak artan mültecilerle birlikte bu sayının günde 500 mülteciye hizmet verebilecek bir düzeye çıkartılacağını belirtti. Spindler, Nikaragualı göçmenlerin Kosta Rika’nın kuzeyi ve başkenti San Jose’nin belli bölgelerine yerleştirildiği ifade etti, Nikaragualı göçmenlere Kosta Rika hükümeti, BM’ye bağlı kuruluşlar ve çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla acil yardım sağlandığı kaydetti. Sözcü Spindler, Kosta Rika’nın Nikaragualı mültecilerinin iltica taleplerini değerlendirmeyi sürdürmesine rağmen ülkeden kaçan mültecilerin, Panama, Meksika ve ABD de yüzlerce başvuruda bulunduğunu kaydetti. İltica taleplerinin sayısında özellikle geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ciddi bir artış kaydedildiği vurguladı. ​Uluslararası topluma Nikaragualı mültecilere destek çağrısı Sözcü Spindler, “UNHCR Nikaragualı mülteciler için, ‘ Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin’ dayanışma ve sorumluluk ruhu içindeki Kosta Rika'ya ve sığınmacılara ev sahipliği yapan diğer ülkelere destek sağlamak için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Bu arada Honduras, El Salvador ve Guatemala, Nikaragua mültecileri için gittikçe daha fazla bir transit geçiş ülkesi haline dönüşüyor. BM mültecileri korumak ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı bir bölgesel eylem planı geliştirecek. Bölge ülkeleri bu eylem planına katılı destek vermeli” dedi.