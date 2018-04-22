Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü

Nikaragua'da bir gazeteci hükümet karşıtı protesto gösterilerinden Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü.
Angel Gahona'a Bluefields kentindeki gösterilerden canlı yayın yaparken kurşun isabet etti. Facebook'ta Gahona'nın vurulup kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.
Gahona vurulduğunda eylemler sırasında zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.
Yaralanan gazeteci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Nikaragualı yetkililer gazetenin nasıl ve kimler tarafından vurulduğuyla ilgili açıklama yapmadı.
Facebook'taki görüntüler kısa sürede ülke genelinde ve dünyada sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin onayladığı emeklilik düzenlemesine karşı çıkanların düzenlediği gösterilere polis müdahalesinde 10'dan fazla kişi öldü.
Hükümetin onayladığı pakette emeklilik kesintileri artarken emeklilik geliri de yüzde 5 oranında düştü.
Protesto gösterileri Ortega'nın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler.
İYİ Parti harekete geçti! CHP'li vekillerin partiye geçmesinin ardından YSK'ya bildirimde bulundular
İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki: Onlar için de isteriz
Son dakika! İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarmı! Ekipler olay yerinde
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Cihangir'de çekilen fare ile kedinin videosu sosyal medyayı salladı
TSK, yeni üniformalar için üretimi hızlandırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan da giymişti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Suudi Bakanlıktan son dakika kararı
Afganistan'da son dakika intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Meteoroloji son dakika duyurusu! Hava durumuyla ilgili yeni açıklama: Sıcaklıklar artıyor
Frikiğe ramak kala! Adriana Lima son anda böyle toparladı
Tecavüz etmeye çalışan eski kocasının cinsel organını bıçakla kesti
Golf 2019’un son çeyreğinde yola çıkacak!
Xperia XZ Premium’un fiyatı yarı yarıya düştü
Okuyucu Yorumları 0 yorum