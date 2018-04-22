Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü

Nikaragua'da bir gazeteci hükümet karşıtı protesto gösterilerinden Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü.

Angel Gahona'a Bluefields kentindeki gösterilerden canlı yayın yaparken kurşun isabet etti. Facebook'ta Gahona'nın vurulup kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.

Gahona vurulduğunda eylemler sırasında zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.

Yaralanan gazeteci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nikaragualı yetkililer gazetenin nasıl ve kimler tarafından vurulduğuyla ilgili açıklama yapmadı.

Facebook'taki görüntüler kısa sürede ülke genelinde ve dünyada sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin onayladığı emeklilik düzenlemesine karşı çıkanların düzenlediği gösterilere polis müdahalesinde 10'dan fazla kişi öldü.

Hükümetin onayladığı pakette emeklilik kesintileri artarken emeklilik geliri de yüzde 5 oranında düştü.

Protesto gösterileri Ortega'nın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler.