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Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü

22.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Nikaragualı gazeteci Ángel Gahona hükümet karşıtı gösterilerden Facebook canlı yayını yaparken bir silahtan çıkan kurşunla vurularak öldürüldü. Gazetecinin ölümüne ilişkin yetkililerden bir açıklama gelmedi.

Nikaragualı gazeteci Facebook canlı yayınında vurularak öldürüldü

Nikaragua'da bir gazeteci hükümet karşıtı protesto gösterilerinden Facebook'ta canlı yayın yaparken vurularak öldürüldü.

Angel Gahona'a Bluefields kentindeki gösterilerden canlı yayın yaparken kurşun isabet etti. Facebook'ta Gahona'nın vurulup kanlar içinde yere yığıldığı görüldü.

Gahona vurulduğunda eylemler sırasında zarar gören bir bankamatiği canlı yayında gösteriyordu.

Yaralanan gazeteci kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nikaragualı yetkililer gazetenin nasıl ve kimler tarafından vurulduğuyla ilgili açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Devlet Başkanı Yardımcısı olan eşi Rosario Murillo

Facebook'taki görüntüler kısa sürede ülke genelinde ve dünyada sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümetinin onayladığı emeklilik düzenlemesine karşı çıkanların düzenlediği gösterilere polis müdahalesinde 10'dan fazla kişi öldü.

Hükümetin onayladığı pakette emeklilik kesintileri artarken emeklilik geliri de yüzde 5 oranında düştü.

Protesto gösterileri Ortega'nın iktidara geldiği 2007 yılından bu yana düzenlenen en büyük gösteriler.

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