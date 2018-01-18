Nikki Haley’den Sert Mesajlar

Son Güncelleme 5 saat önce 18.01.2018 21:12 |5 saat önce

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, Amerika’nın Sesi’ne verdiği özel söyleşide İran, Filistin, Kuzey Kore ve Pakistan konusunda sert açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, Amerika'nın Sesi'ne özel mülakat verdi. Haley, İran'la nükleer anlaşmadan Kuzey Kore'nin füze denemelerine, Filistinliler'e yardımların askıya alınmasından Pakistan'a yardımların kesilmesine Washington'ın aldığı kararları savundu. İran'la yapılan anlaşmanın tehlikeli olduğunu söyleyen Haley, İran'a nükleer programlarından durdurmaları için milyarlarca dolar verildiğini ama Tahran rejiminin hala balistik füze denemelerine, teröre destek vermeye ve silah nakliyatına devam ettiğini belirtti. Bu duruma örnek olarak Tahran'ın Yemen'de Şii ayrılıkçı Husi milislere ve Suriye'de Esat rejimine verdiği desteği gösteren Haley, nükleer anlaşmanın bir parçası olmasa da bunların kabul edilebilir olmadığını savundu. Haley, "Biz anlaşmaya uyuyoruz ama AB de harekete geçmeli, uluslararası toplum da. İran da harekete geçmeli ki tüm bunlar bitmeli” diye konuştu. Haley, BM'nin İran'ı balistik füze denemesi, silah satışı ve teröre destek konusunda uyardığını da hatırlattı ve İran'ın birçok Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini söyledi.

Haley, Güney Kore ve Kuzey Kore sporcularının, Şubat ayında Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde tek bayrak altında yürümesini de değerlendirdi. Tarafların görüşmelerini olumlu bulduğunu kaydeden Nikki Haley, "Ancak bu, Kuzey Kore'nin tehlikeli olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Balistik füze denemelerini durdurana kadar ve nükleer silahlardan arınana kadar çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı. Haley, Pyongyang'ın olimpiyat hamlesinin, dikkat dağıtma amaçlı olduğunu da savundu ve "Bence Kuzey Kore bunu hep yapıyor. Ortam ısınınca, görüşmeye başlıyorlar ama biz her zaman oynadığımız oyunu oynamayacağız” diye konuştu. Nikki Haley, ABD'nin hafta içinde BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yapılacak yardımların 65 milyon dolarını askıya almasına da destek verdi. Kuruluşu, yeni bir düzene geçmeleri konusunda çok defa uyardıklarını söyleyen Haley, "Kötü tutumu ödüllendirecek değiliz. Filistinliler ABD'yi barış sürecinin dışında tutacaklarını, bizi artık istemediklerini söylüyorlar. Bizi Birlemiş Milletler'e şikayet ediyorlar. Söyledikleri ve yaptıkları çok düşmanca. Sonra da bizden çek yazmamızı bekliyorlar. İstismar edilmek için ödene yapmayacağız” dedi.