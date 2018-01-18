Nikki Haley’den Sert Mesajlar

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, Amerika'nın Sesi'ne özel mülakat verdi. Haley, İran'la nükleer anlaşmadan Kuzey Kore'nin füze denemelerine, Filistinliler'e yardımların askıya alınmasından Pakistan'a yardımların kesilmesine Washington'ın aldığı kararları savundu.
İran'la yapılan anlaşmanın tehlikeli olduğunu söyleyen Haley, İran'a nükleer programlarından durdurmaları için milyarlarca dolar verildiğini ama Tahran rejiminin hala balistik füze denemelerine, teröre destek vermeye ve silah nakliyatına devam ettiğini belirtti.
Bu duruma örnek olarak Tahran'ın Yemen'de Şii ayrılıkçı Husi milislere ve Suriye'de Esat rejimine verdiği desteği gösteren Haley, nükleer anlaşmanın bir parçası olmasa da bunların kabul edilebilir olmadığını savundu. Haley, "Biz anlaşmaya uyuyoruz ama AB de harekete geçmeli, uluslararası toplum da. İran da harekete geçmeli ki tüm bunlar bitmeli” diye konuştu.
Haley, BM'nin İran'ı balistik füze denemesi, silah satışı ve teröre destek konusunda uyardığını da hatırlattı ve İran'ın birçok Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini söyledi.
Haley, Güney Kore ve Kuzey Kore sporcularının, Şubat ayında Güney Kore'de yapılacak Kış Olimpiyatları'nın açılış töreninde tek bayrak altında yürümesini de değerlendirdi. Tarafların görüşmelerini olumlu bulduğunu kaydeden Nikki Haley, "Ancak bu, Kuzey Kore'nin tehlikeli olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Balistik füze denemelerini durdurana kadar ve nükleer silahlardan arınana kadar çok dikkatli olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Haley, Pyongyang'ın olimpiyat hamlesinin, dikkat dağıtma amaçlı olduğunu da savundu ve "Bence Kuzey Kore bunu hep yapıyor. Ortam ısınınca, görüşmeye başlıyorlar ama biz her zaman oynadığımız oyunu oynamayacağız” diye konuştu.
Nikki Haley, ABD'nin hafta içinde BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yapılacak yardımların 65 milyon dolarını askıya almasına da destek verdi. Kuruluşu, yeni bir düzene geçmeleri konusunda çok defa uyardıklarını söyleyen Haley, "Kötü tutumu ödüllendirecek değiliz. Filistinliler ABD'yi barış sürecinin dışında tutacaklarını, bizi artık istemediklerini söylüyorlar. Bizi Birlemiş Milletler'e şikayet ediyorlar. Söyledikleri ve yaptıkları çok düşmanca. Sonra da bizden çek yazmamızı bekliyorlar. İstismar edilmek için ödene yapmayacağız” dedi.
BM Büyükelçisi, Amerika'nın Sesi adına röportajı yapan gazeteci Greta Van Susteren'in "Ama bu durum sadece UNRWA'yı yönetenleri değil, Ürdün gibi mültecilere evsahipliği yapan müttefikleri de cezalandırıyor” sözlerine ise sert yanıt verdi.
Haley, "Greta, niye ABD herkesi kurtaran ülke olmak zorunda? Niye para vermeyi sürdürelim? (Kudüs oylamasında) bize karşı oy vermiş 120 ülke var. UNRWA'nın borçlarını onlar temizleyebilir. Neden ABD yapsın? Harcamalarımız konusunda daha akıllıca davranmalıyız” şeklinde konuştu.
Nikki Haley, ABD'nin Pakistan'a yardımı dondurmasıyla ilgili de benzer bir yanıt verdi. Haley, "Ne zaman Afganistan doğru yönde bir adım atsa, Pakistan eğittikleri teröristlerle bu adımı bozuyor. Bizim açımızdan, güvenli ve istikrarlı bir Afganistan için tek yol, tehdidin ortadan kaldırılması. Pakistan'a söyledik. Beraber çalışmayı teklif ettik. İstemediler. Bizim askerlerimizi vuracak teröristleri barındırmaları için onlara bir milyar dolar vermeyeceğiz. Artık farklı hareket ediyoruz. Kötü davranışları artık ödüllendirmeyeceğiz” dedi.
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