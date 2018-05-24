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Nipah virüsü alarmı! Aşısı yok ölüm engellenemiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2018 06:24 | Son Güncelleme

Hindistan'da 10 kişinin ölümüne neden olan meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah'ın 13 kişiye daha bulaştığı tespit edildi.

Times of İndia internet sitesinde yer alan habere göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde paniğe neden olan ölümcül Nipah virüsü salgını nedeniyle 4 günde 10 kişi hayatını kaybederken, virüse 13 kişide daha rastlandı.

Hastanede tedavi altına alınan 13 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

100 KİŞİ KARANTİNADA

Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, ölenlerle temas ettiği belirlenen yaklaşık 100 kişi ise karantinaya alındı, yüzlerce kişi de yüksek ateş şikayetiyle hastanelere adeta akın etti.

Hükümet, Kerala eyaletinde salgının rastlandığı Kozhikode, Malappuram, Waynad ve Kannur bölgelerine gidilmemesi uyarısında bulunurken, birçok kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünün henüz aşısı bulunmuyor. Koruyucu önlemlerle mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı ancak ölümü engelleyemediği belirtiliyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşmış bazı insanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir rahatsızlık gelişebiliyor. Daha sonraki aşamada ise belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişikliklerine dönüşebiliyor.

İlk defa Malezya'nın Nipah bölgesinde bir salgınla başlayan bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

En çok Singapur, Malezya, Hindistan ve Bangladeş'te görülen Nipah virüsünün, meyve yarasaları aracılığıyla hurmaya taşındığı, oradan da insanlara bulaştığı ifade ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nipah virüsu Hindistan Karantina

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