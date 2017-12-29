Noam Chomsky ve ‘Robinson Crusoe’ya Cezaevi Yasağı

Noam Chomsky'nin "Karanlık Çökerken Umutsuzluğa Karşı İyimserlik”,Wright Mills'ın "İktidar Seçkinleri”,Daniel Defoe'nun "Robinson Crusoe”,Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prens”, James Matthew Barrie'nin "Peter Pan”, Mark Twain'ın "Tom Sawyer” , Namık Kemal Dinç'in "Kanatların Gölgesinde Şengal Dile Gelirse”… Bunlar Diyarbakır D Tipi Cezaevinde yatan bir grup mahkuma gönderilen kitapların listesi. Cezaevinin İdare ve Gözlem Kurulu, yasa gereği, kitapları mahkumlara vermeden önce inceledi. Yapılan incelemenin sonunda bu kitaplar sakıncalı bulunarak, cezaevine alınmadı.

Kurul, "kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” ve "şifreli haberleşmeye yol açabileceği” gerekleriyle kitapların alınmadığını açıkladı. Kurulun aldığı karar şöyle: "Ekli listede bulunan yayınların yapılan incelemeler sonucu ders kitabı olmadığı, şifreli ve kontrolsüz haberleşmeye yol açıp kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, ayrıca OHAL süresince terörle mücadele kapsamında kurumumuza gelen yazılarda belirtildiği üzere terör suçunda bulunan tutuklu ve hükümlülere dışarıdan gelen yayınlar aracılığıyla şifreli ve kontrolsüz haberleşme sağlayabileceği anlaşıldığından hükümlü ve tutuklulara verilmemesine oy birliğiyle karar verildi.”