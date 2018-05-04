HABER

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'i veren İsveç Akademisi, yaşanan cinsel saldırı ve bilgi sızıntısı skandalı nedeniyle bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinin ertelendiğini duyurdu.

Nobel Edebiyat Ödülü bu sene verilmeyecek!

Akademiden yapılan açıklamada, kararın geçen ay basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı belirtildi. Açıklamada, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtildi.

Akademinin daha önce de 7 kez farklı gerekçelerle ödül sahibinin açıklanmasını ertelediği, bunlardan 5'inde ödülün ertesi yıl yeni ödülle verildiği anımsatıldı.

Ödül sahibini belirleme sürecinin halihazırda ileri aşamalarda olduğu ve olağan şekilde devam edeceğine dikkat çekilen açıklamada, kazananın duyurulmasının Akademiye güvenin yeniden tesis edilene kadar ertelenmesine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

İsveç Akademisi geçici Daimi Sekreteri Anders Olsson imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "İsveç Akademisinin aktif üyeleri, mevcut güven krizinin değişim için uzun dönemli ve basiretli bir çabayı gerektirdiğinin farkındadır. 2018 Nobel Ödülü'nü kazananın açıklanmasından önce kamu güvenini yeniden tesis etmek için zamana ihtiyacımız var. Bu, geçmiş ve gelecek ödül sahiplerine, Nobel Vakfına ve genel kamuoyuna saygımızın gereğidir." ifadelerine yer verildi.

ÖDÜL KAZANAN 7 KİŞİNİN İSMİ ÖNCEDEN SIZDIRILMIŞ

İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin geçen ay yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'nun 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti. Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle suçlanıyor. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyor.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu.

İsveç Akademisi tarafından 1901'den bu yana verilen Nobel Edebiyat Ödülü, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri kabul ediliyor.

AA


Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!Muharrem İnce'den dikkat çeken paylaşım!
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak24 Haziran erken seçimi öncesi oy oranını açıkladı! Bu iddia Ankara'yı karıştıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nobel Nobel edebiyat ödülü

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

Korkunç kazadan önce uyarmış: Çok yorgunuz bizi göndermeyin!

İlginizi Çekebilir

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Bir öğretmen-öğrenci ilişkisi daha! Sapkınlık yayılıyor...

Alman ordusu alarm veriyor!

Alman ordusu alarm veriyor!

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

Erdoğan Almanya'da seçim kampanyası yapmayacak

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

ABD'de askeri kargo uçağı düştü: Ölüler var

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Anoreksiyanın pençesindeki kadın yaşadığı mucizeyle hayata tutundu

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Adalarına kimseyi yaklaştırmıyorlar! İşte dünyanın en izole kabilesi

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Evlerinde tadilat yaparken buldular! İçinden çıkanlar şoke etti

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Tam 25 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer yıllar önce de aynı noktada...

Dev kediler şehirleri işgal etti!

Dev kediler şehirleri işgal etti!

Muhalefet ittifakı nasıl işleyecek?

Muhalefet ittifakı nasıl işleyecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.