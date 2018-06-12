Nobel’deki Cinsel Taciz İddiaları Mahkemede

Her yıl prestijli Nobel edebiyat ödülünü veren İsveç Akademisi, cinsel taciz ve mali suç skandalları yüzünden zor günler geçiriyor. Son olarak iddiaların hedefindeki isim Jean-Claude Arnault hakkında 2011 yılında bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle iki ayrı suçlama yapıldı.
Savcı Christina Voigt delillerin Arnault hakkında dava açılması için sağlam ve yeterli olduğunu kaydetti.
İsveç’te tanınan bir kişi olan Arnault bir kültür merkezi işletiyor ve Akademi üyelerinden şair Katarina Frostenson’la evli.
Nisan ayında Akademi, kurum içinde “istenmeyen yakınlaşma” biçiminde cinsel istismar iddialarına yönelik iç soruşturma yapıldığını kaydetmişti.
Savcı Christina Voigt, Associated Press (AP) haber ajansına verdiği bilgide davalardan birinin şiddet de içerdiğini, bir diğerindeyse kurbanın uykuda olduğunu belirtti.
Voight, “Aynı kadından söz ediyoruz ve tecavüzler Ekim ve Aralık 2011’de gerçekleşti” diye konuştu ancak kurbanın ismini vermedi.
18 üyeli kurul, geçtiğimiz aylarda cinsel taciz skandalıyla çalkalanmıştı. Olayın ardından Akademi yedi üyesiyle yollarını ayırmıştı. Bunların arasında Katarina Frostenson ve akademi daimi sekreteri Sara Danius de vardı.
Akademi geçen ay, bu yıl Nobel edebiyat ödülü dağıtmayacağını açıkladı.
Kasım ayında İsveç’in kendi MeToo hareketinin doğmasının ardından 18 kadın Arnault hakkında bir İsveç gazetesine iddialarda bulunmuştu.
İsveç’in en büyük gazetelerinden birinin iddiaları sayfalarına taşımasının ardından Arnault’nun bir Nobel davetine katılımı engellenmişti.
Daha sonra akademi, avukatlardan iddiaları soruşturmasını istemişti.
Arnault’nun ayrıca yüz yıllık bir Nobel kuralını da ihlal ederek ödül kazananların isimlerini sızdırdığından da şüpheleniliyor. Arnault’nun 1996’dan itibaren kazananların isimlerini yedi kez sızdırdığı öne sürülüyor.
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