Nobelli yazarlardan Erdoğan'a açık mektup

Aralarında Svetlana Alexievich, J. M. Coetzee ve Kazuo Ishiguro'nun da bulunduğu 38 Nobel ödüllü yazar, 16 Şubat'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Yazarlar tarafından kaleme alınan mektup, İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlandı.

"Yazar ve düşünürlerin hukuka aykırı olarak değerlendirilen gözaltı ve mahkûmiyetleri nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne, saygınlığına ve vatandaşlarının mutluluğu ile itibarına verilen zarara dikkatinizi çekmek istiyoruz" denilen mektupta, olağanüstü hâlin kaldırılması, bir an önce hukukun üstünlüğüne dönülmesi ve tam olarak ifade özgürlüğünün sağlanması için çağrıda bulunuldu. Bu yöndeki bir değişikliğin hem Altan kardeşler ve Ilıcak'ın temyiz aşamasında beraat etmesiyle hem de haksız yere gözaltında olan diğer kişilerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacağını savunan Nobelli yazarlar, "Daha da iyisi Türkiye'yi tekrar özgür dünyanın gururlu bir üyesi yapacaktır" diye ekledi.