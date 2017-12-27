North Korea missile developers hit by US sanctions

Reuters Ri Pyong-chol (solda) ve Kim Jong-sik (sağda) Kuzey Kore liderinin enn çok güvendiği isimlerden.
ABD, nükleer füzelerin yapımında büyük rol oynadığı iddia edilen iki Kuzey Koreli yetkiliye ambargo uygulamaya başladı.
ABD hazinesi, Kim Jong-sik ve Ri Pyong-chol adlı yetkililerin Kuzey Kore'nin balistik füze programının "başlıca liderleri" olduğunu belirtti.
BM güvenlik Konseyi geçen Cuma günü, balistik füze denemeleri nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni ambargolar koymuştu.
Kuzey Kore ise ambargoların "bir savaş nedeni" olduğunu söylemiş ve ekonomik abluka anlamına geldiğini savunmuştu.
ABD'nin koyduğ ambargolarla iki Kuzey Koreli yetkilinin ABD'deki mali işlemleri engellenecek ve ABD'de bulunan tüm varlıkları dondurulacak.
Her iki yetkili de füze denemelerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanıbaşında görülüyordu.
Kuzey Kore geçen yıl, daha gelişmiş füzelerin denemelerini yapmış ve ABD anakarasına ulaşacak füzeler geliştirdiğini iddia etmişti.
KCNA/Reuters Ri Pyong-chol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte gülerken görülüyor. Reuters Haber Ajansı'nın geçen Mayıs'ta yayımladığı bir araştırmaya göre, Kim Jong-si ve Ri Pyong-chol, silah geliştirme uzmanı Jang Chan-ha ile birlikte Kim Jong-un tarafından bizzat seçilen isimler.
Reuters'a göre Ri Pyong-chol, Rusya'da eğitim görmüş eski bir hava kuvvetleri generali ve Kim Jong-sik de tecrübeli bir roket uzmanı.
Her iki isim de geçen Cuma BM'nin koyduğu ambargolarda yer alan yetkililer.
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