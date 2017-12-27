North Korea missile developers hit by US sanctions

KCNA/Reuters Ri Pyong-chol, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile birlikte gülerken görülüyor. Reuters Haber Ajansı'nın geçen Mayıs'ta yayımladığı bir araştırmaya göre, Kim Jong-si ve Ri Pyong-chol, silah geliştirme uzmanı Jang Chan-ha ile birlikte Kim Jong-un tarafından bizzat seçilen isimler.

Kuzey Kore geçen yıl, daha gelişmiş füzelerin denemelerini yapmış ve ABD anakarasına ulaşacak füzeler geliştirdiğini iddia etmişti.

Her iki yetkili de füze denemelerinde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanıbaşında görülüyordu.

ABD'nin koyduğ ambargolarla iki Kuzey Koreli yetkilinin ABD'deki mali işlemleri engellenecek ve ABD'de bulunan tüm varlıkları dondurulacak.

Kuzey Kore ise ambargoların "bir savaş nedeni" olduğunu söylemiş ve ekonomik abluka anlamına geldiğini savunmuştu.

ABD hazinesi, Kim Jong-sik ve Ri Pyong-chol adlı yetkililerin Kuzey Kore'nin balistik füze programının "başlıca liderleri" olduğunu belirtti.

Reuters Ri Pyong-chol (solda) ve Kim Jong-sik (sağda) Kuzey Kore liderinin enn çok güvendiği isimlerden.

Reuters'a göre Ri Pyong-chol, Rusya'da eğitim görmüş eski bir hava kuvvetleri generali ve Kim Jong-sik de tecrübeli bir roket uzmanı.

Her iki isim de geçen Cuma BM'nin koyduğu ambargolarda yer alan yetkililer.

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