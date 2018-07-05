Norveç: ‘Türkiye’den İltica Talebi Sayısı Arttı’

Norveç, Türkiye’den gelen iltica talebi sayısının son haftalarda gözle görülür biçimde arttığını açıkladı.

Yetkililer, bu kişilerin iltica başvurularına ilişkin işlemlerin zaman alacağını çünkü Oslo’nun benzer vakalarda diğer ülkelerin uygulamalarını kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.

Norveç Göçmenlik İdaresi Başkanı Frode Forfang, iltica talep eden Türk vatandaşlarının çoğunun Fethullah Gülen’le bağlantıları nedeniyle ülkelerinde siyasi zulüm gördüklerini iddia ettiklerini söyledi.

Kuruluş, 2018 yılı içerisinde şimdiye kadar 245 Türk vatandaşının Norveç’ten sığınma istediğini, sadece Haziran ayında 142 kişinin geldiğini bildirdi.

Norveç’te 2017 yılındaysa toplamda 164 Türk vatandaşı iltica talebinde bulunmuştu.

Forfang, geçmişte bu kişilerin çoğuna koruma sağlandığını kaydetti.

Bu arada Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya tarafından geri çevrilen sığınmacıları geri almaları konusunda AB ülkeleriyle “çok zorlu” görüşmeler olmasını beklediğini belirtti.

Plan mevcut AB kurallarıyla uyumlu ancak İtalya gibi, birliğin dış sınırlarındaki üye ülkeler kıyılarına gelen sığınmacıların tamamını almak istemediklerini kaydediyor.

Seehofer parlamentoda yaptığı konuşmada, “Çok zorlu görüşmeler olacak ve ilk turda bir anlaşma olmayacak” ifadelerini kullandı.

