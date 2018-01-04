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Norveç'te elektrik devrimi

04.01.2018 10:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Norveç'te çevre dostu otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 52'ye dayandı.

2025 yılından itibaren bu ülkede fosil yakıtla çalışan otomobil satılamayacak.Norveç elektrikli otomobil devriminin öncülüğünü 2017'de de kaptırmadı. İskandinav ülkesinde geçen yıl satılan motorlu araçların yarıdan fazlasını elektrikli ve melez (hibrit) motorlu otomobiller oluşturdu.

Toplam satışlar içinde elektrikli otomobillerle, yakıt hücreli olduğu için emisyonsuz motorlu araçlar sınıfına giren otomobillerin payı yüzde 20,9, elektriklinin yanı sıra akaryakıt motoru da olan melez motorlu otomobillerin payı ise yüzde 31,3 oldu. Böylece Norveç'te emisyonsuz ve düşük emisyonlu otoların motorlu araç satışlarındaki payı bir yılda en az yüzde 10 oranında artmış oldu.

Batı Avrupa'nın en büyük ham petrol üreticisi konumundaki Norveç 2025 yılından itibaren içten yanmalı motorla çalışan otomobil satışlarını sıfıra indirmeyi öngören azimli bir program uyguluyor. Çevre dostu otomobil alanlara devlet yüksek teşvik uyguluyor. Norveç'te satılan çevre dostu otomobillerin başında VWGolf,BMWi3, Toyota RAV4 ve Tesla'nın sadece elektrik motoruyla çalışan X modeli geliyor.

Özendirici uygulamalar

Benzin ve dizel motorlu otoların vergi oranlarının arttırıldığı bu Kuzey Avrupa ülkesinde çevre dostu otomobillerden ise hemen hiç vergi alınmıyor. Elektrikli otomobili olanlar otoyol, feribot ve otopark ücreti ödemedikleri gibi otobüslere tahsis edilen tercihli yolları da kullanabiliyorlar.

5 milyon 300 bin nüfuslu Norveç'te "yeşil" otomobillerin hızla çoğalmasında devletin tanıdığı teşvik ayrıcalığı önemli rol oynuyor. Ancak uzmanlar, Norveç'teki çevre dostu otomobil alımlarını teşvik programını başka ülkelerde tıpatıp uygulamanın mümkün olmadığı görüşünde. Elektrik üretiminin hemen tamamını hidrolik santrallardan elde eden Norveç petrol satışlarından elde ettiği gelir sayesinde çevre dostu otomobil alanlara bonkör davranabiliyor. Hammadde zengini bu İskandinav ülkesi aynı zamanda hacmi bir trilyon doları bulan sosyal sigorta fonuyla da dünyada rakip tanımıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters, afp/AG, BK

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