Norveç'te yüzlerce ren geyiği öldürüldü

Norveç'te Kasım ayından bu yana geyiklerde rastlanan bir beyin hastalığı olan "kronik tükenmişlik" (CWD) hastalığıyla mücadele amacıyla 1407 vahşi ren geyiğinin öldürüldüğü açıklandı. Norveç Çevre Bakanlığı, hastalığa 17 geyikte rastlandığını ve toplamda 38 bin geyiğin incelemeye tabi tutulduğunu duyurdu.
Norveç şu ana kadar bu hastalığın ortaya çıktığı tek Avrupa ülkesi. Norveç Tarım Bakanı Jon Georg Dale, "Hastalığın bizde ortaya çıkmış olması üzücü bir şey ve sürünün tamamını öldürmek zor bir karar" şeklinde konuştu. Belli bir süre geçtikten sonra Nordfjella bölgesine yeni bir ren geyiği sürüsünün yerleştirilmesi planlanıyor.
Benzerlerine dana ve koyunlarda da rastlanan ve bulaşıcı bir prion hastalığı olan CWD, merkezi sinir sistemini etkiliyor. Sözkonusu hastalık henüz insanlara ve evcil hayvanlara geçmiş değil.
dpa/BÜ,BÖ
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