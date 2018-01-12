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Nottingham tren istasyonunda büyük yangın

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Ocak (DHA) – Birleşik Krallık'ın Nottingham kentindeki itfaiye ekipleri tren istasyonunda çıkan büyük yangınla mücadele ediyor.

Nottingham kent merkezindeki istasyonun girişinde sabah saatlerinde çıkan yangına sekiz itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Polis ve itfaiye ekipleri tren istasyonu tamamen boşalttı ve trenlerin tüm platformlara erişimi durduruldu. Polis istasyonun bulunduğu Carrington Caddesi'nin çevresini kordonla sararak girişleri durdurdu.

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