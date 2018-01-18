NP: Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Neue Presse gazetesi ise Türkiye'nin Afrin'e askerî harekat başlatma tehdidini Türkiye-ABD ilişkileri açısından ele alıyor ve "Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?" sorusunu yöneltiyor.

"Ankara'daki Batılı diplomatlar Erdoğan'ın Washington ile köprüleri tamamen atmaya cesaret edeceğine şüpheyle bakıyor. Böyle bir durum sadece Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini sıkıntıya sokmakla kalmaz, Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri olan AB ile ilişkilerinde de yeni bir krizin doğmasına yol açar. Böylece Türkiye Moskova'ya daha fazla bağımlı hale gelir ki, bunu Erdoğan da istemez. Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacağının ve Türkiye'yi daha da istikrarsızlaştırmamak için geri adım atacağının hesabını yapıyor. Ama özellikle Suriye'de tehlikeli iç dinamikler gelişmeye başladı. Erdoğan ordusunu gerçekten Kürt milislerin üzerine sürerse, o takdirde ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze almış olur. Böyle bir durum oluşursa, sonuçlarını kestirebilmek kolay olmaz.”