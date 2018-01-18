HABER

NP: Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?

DÜNYA HABERLERİ | 18.01.2018 15:27 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Alman Neue Presse gazetesi, "Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi: "Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacağının ve Türkiye'yi daha da istikrarsızlaştırmamak için geri adım atacağının hesabını yapıyor. Ama özellikle Suriye'de tehlikeli iç dinamikler gelişmeye başladı. Erdoğan ordusunu gerçekten Kürt milislerin üzerine sürerse, o takdirde ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze almış olur."

NP: Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Neue Presse gazetesi ise Türkiye'nin Afrin'e askerî harekat başlatma tehdidini Türkiye-ABD ilişkileri açısından ele alıyor ve "Erdoğan ABD ile köprüleri atar mı?" sorusunu yöneltiyor.

"Ankara'daki Batılı diplomatlar Erdoğan'ın Washington ile köprüleri tamamen atmaya cesaret edeceğine şüpheyle bakıyor. Böyle bir durum sadece Türkiye'nin NATO ile ilişkilerini sıkıntıya sokmakla kalmaz, Türkiye'nin en önemli ekonomik partneri olan AB ile ilişkilerinde de yeni bir krizin doğmasına yol açar. Böylece Türkiye Moskova'ya daha fazla bağımlı hale gelir ki, bunu Erdoğan da istemez. Türkiye Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayamayacağının ve Türkiye'yi daha da istikrarsızlaştırmamak için geri adım atacağının hesabını yapıyor. Ama özellikle Suriye'de tehlikeli iç dinamikler gelişmeye başladı. Erdoğan ordusunu gerçekten Kürt milislerin üzerine sürerse, o takdirde ABD ile doğrudan karşı karşıya gelmeyi göze almış olur. Böyle bir durum oluşursa, sonuçlarını kestirebilmek kolay olmaz.”

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Moskova Recep Tayyip Erdoğan Washington

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Esnaf için vergi dairesi tarihe karışıyor

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Okuyucu Yorumları 11 yorum
kürtlere kurban olun kansızlar
abd uşagı bob başkanı
ABD dediğin ancak Arapları yener.Çünkü tarih onları kallaş diye yazdı.Ben demiyorum.
Ne olur muş?Haddini bilemeyene bildireceksin.
bizim için muhim değil
Sonuçlarını kestiremiyorsanız, izleyin görün o zaman. akıttığınız kan! sizlerin kapınıza dayandı. Kendiniz için endişelenin. bu coğrafya zaten yıllardır, kan içinde ve o kanın sebebi sizsiniz! ve bedel ödeme vaktiniz geldi de geçiyor.
Burda yer olan kişisel değil ulusal bir durum Erdoğan köprüleri atarmı yazılmış ama erdoğan yada başka biriside olsa o köprüleri yinede yıkarız bunun farkındalar yada test ediyorlar reaksiyonumuZu
Oy uğruna ülkeyi en azılı savaşa sokmaktan bile geri kalmaz bu arkadaş. Koltukta oturmak uğruna her şeyi kırıp dökebilir ki seçim yaklaştıkça doğu ile olan didişmelerin arttığını hep birlikte göreceğiz.
Erdoğan'ın ordusu mu varmış?
Yok atamaz!
vallahi her şey tezgah suriyeli yetkilinin konuşmasın danda anlaşılacağı üzere rusya bile tezgah biz yalnız kalmışız ağlayanımız yok o yüzden ya herro ya merro hücummmmmm
Diğer Haberler
İşte Afrin'de son durum! Böyle görüntülendiler

İşte Afrin'de son durum! Böyle görüntülendiler

Öldü demişlerdi! Bağdadi'yle ilgili olay iddia!

Öldü demişlerdi! Bağdadi'yle ilgili olay iddia!

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Merkel'i gören tanıyamıyor! Tam bir photoshop harikası!

Merkel'i gören tanıyamıyor! Tam bir photoshop harikası!

İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

İyi Parti'den AKP'ye kritik öneri: Esad ile işbirliği yapılmalı

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

Kazakistan'da korkunç olay! Otobüs yandı: 52 kişi can verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.