HABER

NSA Başkanı görevinden ayrılıyor

06.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 11 saat önce

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers ilkbaharda görevinden ayrılmayı planlıyor.

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) Başkanı Mike Rogers görevini bırakmaya hazırlanıyor. Rogers kurum çalışanlarına yaptığı açıklamada ilkbaharda emekli olacağını duyurdu. Amerikan gizli servis çevreleri Rogers'in görevinden ayrılmayı planladığını doğruladı. ABD Başkanı Donald Trump'un yeni NSA Başkanı'nı bu ay içinde belirleyeceği belirtiliyor.

Mike Rogers 2014 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından NSA Başkanlığı'na getirilmişti. Dört yıllık görev süresi içinde kurumun adı birçok kez bilgi sızıntıları ile gündeme geldi. NSA'e ait gizli belgelerin Rusya'nın eline geçtiği iddia edildi. İstihbarat çalışmalarını ifşa eden NSA eski ajanı Edward Snowden 2013 yılında Rusya'ya sığınmıştı.

Rogers Amerikan başkanlık seçimlerinin Rusya'dan yapılan siber saldırılarla Trump'un lehine döndüğünü belirten, geçen yıl ocak ayında açıklanan raporu hazırlayan dört gizli servis şefinden biri.

AFP, HT/BW

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Doktorlar bilimsel değil dedi o dinlemedi! Aç kalarak kanseri yenmeye çalıştı!

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

Çocuklar Duymasın'ın Gönül'ü Zeyno Günenç evlendi

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı

Çiftçilere yem ve mazot müjdesi! Başbakan ilk kez açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti

Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti

Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor

Geçen yıl 80 kişi donarak ölmüştü, bu yıl sıcaklık rekoru kırılıyor

Son dakika Moskova'da bomba paniği!

Son dakika Moskova'da bomba paniği!

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması

Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

ABD'yi soğuk hava vurdu! Nehirler bile dondu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.