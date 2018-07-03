NSU davasında karar 11 Temmuz'da açıklanıyor

Son sözünü söyleyen baş sanık Zschäpe ise aşırı sağcılıktan uzaklaştığını dile getirdi.Almanya'da 2001-2007 yılları arasında sekizi Türk on kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüyle ilgili davada sona gelindi. Yaklaşık beş yıl önce Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde başlayan davanın bugün duruşmasında NSU örgütünün hayatta kalan tek üyesi ve davanın baş sanığı Beate Zschäpe son sözünü söyledi. Zschäpe, cinayetleri işlemekten doğrudan sorumlu tutulan, ancak bugün hayatta olmayan Uwe Börnhardt ve Uwe Mundlos'tan kendini ayrı tutarak "Beni istemediğim ve yapmadığım bir şey yüzünden başkalarının yerine lütfen mahkum etmeyin” dedi. Zschäpe, Börnhardt ve Mundlos'un kurbanlarını neden farklı yerlerden seçtiğini bilmediğini ifade etti.

Aşırı sağcılıktan uzaklaştığını belirten Zschäpe, aşırı sağcı fikirlerin kendisi için "hiçbir anlamı olmadığını” ve aşırı sağcılık "defterini kapattığını” söyledi.

Karar 11 Temmuz'da

Mahkeme Başkanı Manfred Götzl de Zschäpe ve örgütü yardım etmekten yargılanan diğer dört sanık hakkında kararın 11 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.