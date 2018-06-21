NSU davasında karar yaklaşıyor

Temmuz ayı başında hükmün açıklanması muhtemel.Almanya'da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu Nasyonal Sosyalist Yeraltı örgütü davasında son savunmalar tamamlandı. Mayıs 2013'te başlayan ve 430'dan fazla duruşmanın yapıldığı davada başsanık Beate Zschäpe'nin avukatı Anja Sturm son savunmayı okudu.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi savunma makamının yaptığı son delil başvurularını da değerlendirecek ve başvuruyla ilgili bilirkişi görüşü alacak. Ardından sanıklara son sözleri sorulacak ve böylece temmuz ayı başında Zschäpe ve NSU'ya yardım etmekle suçlanan dört kişi hakkında hükmün açıklanmasının önünde hiçbir engel kalmayacak.

NSU davasında savcılık mütalaasının ve savunmanın alınma süreci yaklaşık 11 ay sürdü. Temmuz 2017'de Federal Savcılık mütalaasını okumaya başlamış ve Zschäpe için en üst ceza olan müebbet hapis ve NSU'nun tüm suçlarına iştirak etmekten hapis cezası istemişti. Ardından müdahil ve sanık taraf avukatları söz aldı.

Zschäpe'nin avukatları müvekkillerinin cinayet ve diğer saldırılara iştiraki olmadığını, sadece Kasım 2011'de Zwickau'da üçlünün saklandığı evi kundaklamaktan dolayı ceza alması gerektiğini savundu.