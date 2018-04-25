NSU davasında Zschäpe'nin avukatı savcılığa yüklendi

Müdahil avukatlardan Aziz Sarıyar ise savunma avukatının “duymadığı ve görmediği şeyler üzerinden” savunma yaptığını söyledi.10 kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan ırkçı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine Münih’te devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında baş sanık Beate Zschäpe'nin avukatı dün başladığı son savunmaya devam etti.

Avukat Hermann Borchert savunmasında Federal Başsavcılığın mütalaasını eleştirdi. Başsavcılığın olguları göz ardı ettiğini ya da iddianamedeki suçlamalara dair şüphe oluşturacak olayları dile getirmediğini ileri süren Borchert, buna örnek olarak iddia makamının mütalaada Zschäpe'nin açıklamalarına yer vermediğini ifade etti. Borchert, "Zschäpe’nin açıklamaları mütalaadaki suçlamaların birbiriyle örtüşmesi için prensip gereği kabul edilmedi" dedi.

Borchert ayrıca savcılığın olgu ve ipuçlarını sadece iddia makamının yönelttiği suçlama şemasına uyacak şekilde yorumladığını savunarak, Zschäpe'nin NSU örgütüne silah temin ettiği suçlamasını reddetmesini buna örnek gösterdi. Avukat, başsavcılığın Zschäpe’nin tek bir silah edindiğini bile kanıtlayamadığını savundu. Borchert ayrıca müvekkilinin NSU örgütünün intihar eden iki üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği cinayetlerde yer almak istemediğini de dile getirdiğini söyleyerek, "Müvekkilim bunu tamamen inkâr etti" dedi.