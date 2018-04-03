NSU kurbanını anma etkinliğinin iptaline tepki

Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin kurbanlarından Halit Yozgat için Kassel kentinde düzenlenmesi öngörülen anma etkinliğinin güvenlik gerekçesiyle iptal edilmesi, Almanya Türk Toplumu derneği tarafından eleştirildi.

6 Nisan Cuma günü yapılması öngörülen anma etkinliğine ilişkin belediye yönetiminin aldığı kararı “yanlış” olarak nitelendiren Almanya Türk Toplumu Eş Başkanı Atila Karabörklü, “Siyasetin verdiği mesaj gayet açık ve net: İnsanları o zaman olduğu gibi şimdi de koruyamıyoruz” şeklinde konuştu. Karabörklü, mülteci yurtlarına ve camilere yönelik saldırılar sürerken, kurbanların ve yakınlarının anılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı: Karar aile ile birlikte alındı

“Güvenlik konusundaki çekincelerimiz bizi ne yazık ki bu adıma zorluyor” diyen Kassel Belediye Başkanı Sosyal Demokrat Partili Christian Geselle ise 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yozgat’ı anma etkinliği esnasında güvenlik konusunda sıkıntı yaratacak olayların yaşanabileceğini göz önünde bulundurduklarını, böyle bir olayın ise, etkinliğin “vakur niteliğine” gölge düşüreceğini kaydetmişti.