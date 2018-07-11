NSU kurbanları kimlerdi?

Kurbanların sekizi Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisti.Enver Şimşek: NSU'nun ilk kurbanıydı. Türkiye kökenli Şimşek, 9 Eylül 2000'de Nürnberg'de seyyar çiçekçi tezgahının önünde iki farklı tabancadan çıkan sekiz kurşunla vuruldu. 38 yaşındaki Enver Şimşek, vurulduktan iki gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Enver Şimşek iki çocuk babasıydı.

Abdurrahim Özüdoğru: NSU'nun Nürnberg'deki üç kurbanından ikincisiydi. Türkiye kökenli Özudoğru, 13 Haziran 2001'de sahip olduğu terzi dükkânında başına sıkılan iki kurşunla öldürüldü. Özüdoğru öldürüldüğünde 49 yaşındaydı.

Süleyman Taşköprü: İki hafta sonra 27 Haziran 2001'de Hamburg'da babasının işlettiği manavda öldürüldü. 31 yaşındaki Taşköprü, Şimşek gibi iki farklı tabancadan sıkılan kurşunlarla katledildi. Bu tabancalardan birinin NSU cinayetlerinin çoğunda kullanılan Çeska diğerinin ise 315 model Bruni olduğu belirlendi.

Habil Kılıç: 29 Ağustos 2001'de Münih'te sahibi olduğu manavda vuruldu. Öldürüldüğünde 38 yaşındaydı. Bu olayın ardından cinayetleri işlediği belirtilen NSU üyeleri Uwe Börnhardt ve Uwe Mundlos eylemlerine ara verdi.