HABER

NSU ombudsmanı: Ölenlerin yakınları için dernek kurulmalı

09.07.2018 20:44 | Son Güncelleme

Alman hükümetinin NSU kurbanları için görevlendirdiği ombudsman Barbara John, Almanya'da terör saldırılarında ölenlerin yakınları için bir dernek kurulmasını önerdi.

NSU ombudsmanı: Ölenlerin yakınları için dernek kurulmalı

Alman hükümetinin NSU kurbanları ve yakınları için görevlendirdiği ombudsman Barbara John Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, Almanya'da terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için bir dernek kurulması gerektiğini söyledi. John, "Terörist şiddetin kurbanlarının seslerini dile getirmesi için böyle bir dernek kurulmalı. Bu dernek hem radikal İslamcı saldırılar, hem de aşırı sağcı terörün kurbanları için olmak zorunda" dedi.

"Başka ülkelerde var"

Barbara John; Norveç, Fransa, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinde terörist şiddete kurban gidenlerin yakınları için böylesine derneklerin kurulduğunu hatırlattı. Bu tür derneklerin siyaset, medya, güvenlik birimleri ve okulların da muhatabı olduğunu ve kurbanlara hizmet veren danışma merkezleri ve gruplarla birlikte çalıştığını belirterek, "Böyle bir derneğin Alman hükümeti, toplum ve hükümetin kurbanlardan sorumlu temsilcisinin de desteğine ihtiyacı var" dedi.

Berlin eyaletinin eski Yabancılar Sorumlusu olan John, NSU örgütünün su yüzüne çıkmasının ardından Alman hükümeti tarafından kurbanların yakınları için görevlendirilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel 2012 yılında NSU kurbanları için yapılan törenlerde kurbanların ailelerine olayların açıklığa kavuşturulacağı ve NSU örgütüne yardım edenlerin de ortaya çıkarılacağı sözünü vermişti.

NSU örgütüne yönelik davada 11 Temmuz Çarşamba günü kararın açıklanması bekleniyor. On kişiyi öldürmek, banka soygunu yapmak ve bombalı saldırılar düzenlemekle suçlanan NSU örgütüne yönelik dava 2013 yılından bu yana Münih'te görülüyor.

KNA/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
‘Türkiye’yi Her Alanda Güçlendireceğiz’ ‘Türkiye’yi Her Alanda Güçlendireceğiz’ 
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ederek resmen görevine başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Böyle soygun görülmedi! 5 Saniyede 21 cep telefonu çaldılar!

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Dans videoları nedeniyle önce tutuklandı sonra...

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

Kan donduran vahşet! Yüzü yenmiş halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.