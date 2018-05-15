Nükleer anlaşma nasıl yaşatılabilir?

AB temsilcileri İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bugün bir araya geliyor. Brüksel’den Bernd Riegert’in haberi.İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ‘nükleer anlaşmanın' imzacı devletleriyle temaslarda bulunmak üzere Pekin ve Moskova'dan sonra Brüksel'e geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile buluşan Zarif Almanya, İngiltere ve Fransa dışişleri bakanlarıyla da temaslarda bulunacak.

Anlaşmanın altına imza koyan 8‘inci taraf olan ABD bir hafta önce, 2015 yılında imzalanan ve İran'ın nükleer silah geliştirmemesi için varılan anlaşmadan çekilmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Fransa, İngiltere ve Almanya'nın dışişleri bakanları işlevini yerine getirdiğine inandıkları anlaşmayı kurtarmak istediklerini duyurmuşlardı. Brüksel'deki zirvede ele alınacak başlıca sorunlar şöyle sıralanıyor:

Süreler

İran ABD dışındaki imzacı devletlerden anlaşmanın Washington yönetimi olmaksızın da yürürlükte kalacağının garanti edilmesini istiyor. İran 60 gün zarfında yanıt bekliyor. Avrupa Birliği (AB) ise sürenin 90 güne çıkarılmasını istiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Michael Roth "karşılıklı süre talepleriyle ilerleme sağlanıp sağlanamayacağının görüşülmesine gerek duyulduğunu" söyledi. ABD İran'a uyguladığı yaptırımları 90 ila 180 gün zarfında Avrupa şirketleri için de yürürlüğe sokma tehdidinde bulunmuştu.