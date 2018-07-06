Nükleer anlaşmanın geleceği için işbirliği kararı

ABD'nin tek taraflı olarak ayrılmasıyla tehlikeye giren İran'la yapılan nükleer anlaşmanın geleceğini kurtarmak için Viyana'da yapılan üst düzey görüşmelerde Tahran'ı destekleme ve işbirliği kararı alındı.

Anlaşmaya bağlılığını sürüdüren İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya'nın dışişleri bakanları Tahran yönetimiyle biraraya geldi. Görüşmeleri yöneten Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, toplantının ardından yaptığı açıklamada tarafların ekonomik şartlar da dahil olmak üzere anlaşmayı kurtarmak adına görüşmeleri sürdürme kararı aldığını söyledi. Toplantının sonuç bildirgesini okuyan Mogherini, İran ve anlaşmanın tarafı beş ülkenin Amerikan yaptırımlarına karşı birbirlerini kollama konusunda uzlaştığını aktardı.

İran özellikle kendileri için hayati olduğunu belirttiği petrol ihracatının ve uluslararası bankacılık sistemine erişiminin engellenmemesi için garanti istiyor.

Toplantı öncesinde konuşan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Washington'un nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak geri çekilerek geri getirdiği yaptırımlara işaret etmiş, bunun anlaşmanın tarafı diğer ülkeler tarafından telafi edilmesi gerektiğini söylemişti.