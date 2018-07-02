Nükleer deneme başarılı oldu! Türkiye'ye de gönderiyorlar!

ABD merkezli Military.com haber portalı, ABD Hava Kuvvetleri’nin B61-12 nükleer bombasının ilk yeterlilik testlerini başarıyla tamamladığını ve denemeler sırasında B-2 Spirit ‘hayalet uçakların’ kullanıldığını duyurdu.
NÜKLEER FÜZE DENEMESİ
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi’nden (NNSA) yapılan açıklamada, “Bu yeterlilik denemeleri, B61-12’nin yapısının sistem şartlarına uygun olduğunu gösteriyor ve B61-12’lerin kullanım süresini uzatma programının ulusal güvenlik koşullarına uygun olarak ilerlediğini ortaya koyuyor” dendi.
TÜRKİYE'YE DE GÖNDERECEKLER
ABD, B61-12 bombalarını Almanya, İtalya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki askeri üslerine konuşlandırmayı planlıyor. ABD Kongresi’nin değerlendirmelerine göre 2017-2046 döneminde
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