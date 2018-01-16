Nürnberg Film Festivali'nden Halil Ergün'e onur ödülü

Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Alman yönetmen Volker Schlöndorff ile ünlü oyuncu Halil Ergün'e onur ödülü verilecek.Bu yıl 23. kez düzenlenecek Nürnberg'deki Türkiye-Almanya Film Festivali iki ülkeden birbirinden farklı yapımlara ev sahipliği yapacak. Festivalde Alman yönetmen Volker Schlöndorff ve ünlü oyuncu Halil Ergün'e onur ödülü verilecek. Festival jürisinden yapılan açıklamada, "Sanatsal çalışmalarıyla ülkelerindeki sinemayı şekillendiren ve farklı nesiller üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan iki muhteşem sanatçıya onur ödülü takdim edilecektir" denildi. Jüri, Alman yönetmen Schlöndorff'un çok yönlü sinematik çalışmalarını överek, toplumu ilgilendiren siyasi konuları büyük bir ustalıkla işlediğine ve geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada Halil Ergün'ün ise Türkiye'de film sanatını en üst düzeyde geliştirme ve uluslararası alanda yararlı hale getirme konusundaki inatçı çabalarından dolayı onur ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada Ergün'ün 40 yıldan fazla süren kariyerinde kendisini sürekli yenileyen en yaratıcı oyunculardan biri olduğu belirtilerek, "Büyük başarısına rağmen eleştirel yapımlarda yer almaktan çekinmeyip, kariyerini idealleri uğruna tehlikeye atmayı göze almıştır. Bu cesur tutumu onu izleyicinin vicdanı yapmıştır" denildi.

Nürnberg'deki Türkiye-Almanya Film Festivali 9-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl kısa film yarışmasının Jüri Başkanlığı'nı Türk yönetmen ve senarist Özcan Alper üstlenecek. Uzun metraj film yarışmasının Jüri Başkanlığı'nı ise FIPRESCİ (Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu) Genel Sekreteri ve 15. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin onur konuğu Klaus Eder yapacak.

DPA/HT/BK

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