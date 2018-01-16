HABER

Nürnberg Film Festivali'nden Halil Ergün'e onur ödülü

16.01.2018 20:23 | Son Güncelleme 4 saat önce

Nürnberg'deki 23.

Türkiye-Almanya Film Festivali'nde Alman yönetmen Volker Schlöndorff ile ünlü oyuncu Halil Ergün'e onur ödülü verilecek.Bu yıl 23. kez düzenlenecek Nürnberg'deki Türkiye-Almanya Film Festivali iki ülkeden birbirinden farklı yapımlara ev sahipliği yapacak. Festivalde Alman yönetmen Volker Schlöndorff ve ünlü oyuncu Halil Ergün'e onur ödülü verilecek. Festival jürisinden yapılan açıklamada, "Sanatsal çalışmalarıyla ülkelerindeki sinemayı şekillendiren ve farklı nesiller üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olan iki muhteşem sanatçıya onur ödülü takdim edilecektir" denildi. Jüri, Alman yönetmen Schlöndorff'un çok yönlü sinematik çalışmalarını överek, toplumu ilgilendiren siyasi konuları büyük bir ustalıkla işlediğine ve geniş bir izleyici kitlesine hitap ettiğine dikkat çekti.

Açıklamada Halil Ergün'ün ise Türkiye'de film sanatını en üst düzeyde geliştirme ve uluslararası alanda yararlı hale getirme konusundaki inatçı çabalarından dolayı onur ödülüne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada Ergün'ün 40 yıldan fazla süren kariyerinde kendisini sürekli yenileyen en yaratıcı oyunculardan biri olduğu belirtilerek, "Büyük başarısına rağmen eleştirel yapımlarda yer almaktan çekinmeyip, kariyerini idealleri uğruna tehlikeye atmayı göze almıştır. Bu cesur tutumu onu izleyicinin vicdanı yapmıştır" denildi.

Nürnberg'deki Türkiye-Almanya Film Festivali 9-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Bu yıl kısa film yarışmasının Jüri Başkanlığı'nı Türk yönetmen ve senarist Özcan Alper üstlenecek. Uzun metraj film yarışmasının Jüri Başkanlığı'nı ise FIPRESCİ (Uluslararası Sinema Yazarları Federasyonu) Genel Sekreteri ve 15. Türkiye-Almanya Film Festivali'nin onur konuğu Klaus Eder yapacak.

DPA/HT/BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Ebru Polat'tan 800 bin TL'lik arabaya benzin yerine su

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

2 partiye şok! İşte 2018'in ilk seçim anketi sonucu

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

Gelin adayı Hanife sonunda evleniyor!

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

İncirlik Üssü'nden sıra dışı fotoğraf

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Diğer Haberler
Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Son dakika! ABD, Filistin yardımını askıya aldı

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

Pentagon'dan son dakika Afrin açıklaması

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

NATO'nun Türkiye açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

Hawaii'den sonra Japonya'da 'yanlış balistik füze alarmı'

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

5 soruda olası Afrin Operasyonu: Türkiye'yi ne bekliyor?

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İran'dan ABD'ye çok sert 'YPG' tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.