Nusaybin’de Yasak 25 Ay Sonra Kalktı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’nın şehir örgütü ile çatışmaların yaşandığı 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, 25 ay sonra tamamen kalktı. Yasağın uygulandığı altı mahalledeki yapıların yerine yüksek binalar inşa edildi.

Nusaybin’deki sokağa çıkma yasağı, PKK’nın gençlik yapılanması YPS militanlarının kazdığı hendekleri kapatmak ve barikatları kaldırmak amacıyla operasyon düzenlenmesi nedeniyle 14 Mart 2016’da ilan edildi. İlçe merkezinde başlatılan operasyonlar 3 Haziran’da tamamlandı. Çatışmalardan geriye harabeye dönmüş altı mahalle kaldı. Operasyonlar tamamlansa da, sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Hasar gören yapıların yıkılmasına başlanırken, bölgede patlayıcılar ve silahlar için arazi araması yapıldı.

Mahallelerdeki yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanınca, yasaklar kalktı. Altı mahallede 25 aydır süren yasak tamamen kaldırıldı. Yasağın kaldırıldığı Mardin Valiliği tarafından duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi; “Millî güvenliğimizi ve kamu düzenini tehdit eden, güvenlik güçleri ve vatandaşların can ve mal güvenliği ile temel hak ve hürriyetlerini hedef alan bölücü terör örgütü mensuplarınca Nusaybin İlçe merkezinde açılan çukur ve barikatların kaldırılması, kurulan bombalı tuzakların imha edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla; 14 Mart 2016 günü saat 00.00 itibariyle Nusaybin ilçe merkezinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulamasına, operasyonların tamamlanmasının ardından arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği, Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdulkadir Paşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallesi’nin tellerle çevrili alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam edilmekteydi. Güvenlik kuvvetlerimizce arama tarama faaliyetleri sona erdiğinden; Fırat Mahallesi, Dicle Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Abdülkadir paşa Mahallesi, Zeynel Abidin Mahallesi ile Kışla Mahallelerinin tellerle çevrilmiş alanı içerisinde kalan cadde ve sokaklarında devam eden sokağa çıkma yasağı uygulaması, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 24.00 itibari ile kaldırılmıştır."

Yasaklı bölgelerde hasar gören yapıların tamamı yıkılırken yerlerine TOKİ tarafından 4500 konut ve işyeri yapıldı. Yakın zamanda 400 konut daha yapılacak.

Nusaybin’de yaklaşık 80 gün süren operasyon sonunda valilik, 495 militanın etkisiz hale getirildiğini, 508 barikatın kaldırıldığını, 52 hendeğin kapatıldığını ve 1213 el yapımı patlayıcı imha edildiğini belirterek, 70 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini