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NY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları Böldü

18.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

New York Times, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesinde Türkiye'de eğitimin durumuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirmeye yer veriyor

NY Times: Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil’ Yetiştirme Planı Anne-Babaları Böldü

New York Times, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesinde Türkiye'de eğitimin durumuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirmeye yer veriyor. Türkiye'deki bir sonraki neslin nasıl şekillendirileceğiyle ilgili mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir mesele olduğunu kaydeden gazete, devlet okullarının bazen kamuoyundan ahabersiz kapatılıp imam hatip okullarına çevrildiğini, cumhurbaşkanının isteğine bağlı olarak bazı sınavların ansızın kaldırıldığını, onbinlerce öğretmenin görevden alındığını, aile izni olmadan dışarıdan devlet okullarına getirilen bazı dini grupların okullarda dini eğitim verdiğini yazıyor. 24 Haziran seçimlerinin, Erdoğan'ın Türkiye üzerinde bıraktığı ve giderek derinleşen izin bir anlamda referanduma sunulması olarak algılanabileceği yorumunda bulunan New York Times, değerlendirmeye şöyle devam ediyor: ”Erdoğan Türkiye'nin demokratik kurumlarını çoktan yok etti, muhaliflerini mahkemelerden ve kamu görevinden uzaklaştırdı, medyayı dize getirdi, başarısız darbe girişiminden sonra getirdiği OHAL uygulamasını yerinde bıraktı. Muhalifler, geçen yıl getirilen anayasal değişikliklerin Erdoğan'a neredeyse hiçbir engelle karşılaşmadan istediklerini yapma ve Türk toplumunun özünü değiştirme gücü vermesinden korkuyor. Bazı standartların yok olduğu, işsizliğin yükseldiği bu dönemde aileler, çocuklarına kendi arzuları doğrultusunda okul bulmak ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla taban tabana zıt bir Türkiye vizyonu oluşturma isteğini hiçbir zaman saklamadı. Hatta altı yıl önce başbakanken dindar bir nesil yetiştirmek istediklerini açıkça söyledi. Açılan bu dini okullar, Erdoğan’ın destekçileri ve kırsal kesimlerde yaşayan dindar ve muhafazakar seçmen tabanı için, eğitimin demokratikleşmesi ve laik cumhuriyetin dini okullara uyguladığı ayrımcılığın tersine çevrilmesi anlamına geliyor.”

New York Times, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ise imam hatip liselerine karşı bir tavır sergilemediği, hatta geçmişte imam hatip liselerinde öğretmenlik yapmış olmaktan gurur duyduğunu söylediğini bildiriyor. Değerlendirmeye göre Erdoğan'ı dini okulları oy toplamaya alet etmekle suçlayan İnce, din derslerinin seçmeli hale getirileceğini vadediyor, dindar neslin tersine dijital çağa ayak uyduracak, bilim adamları ve uzay mühendislerinden oluşan bir nesil yetiştirme sözü veriyor. New York Times, Erdoğan'ın imam hatip okullarının sayısını büyük ölçüde arttırdığını bildiriyor. Buna göre 15 yıl önce 450 olan imam hatip okulu sayısı, Erdoğan döneminde ülke çapında 4 bin 500'e çıkarıldı. Hükümet, din eğitimi bütçesini bu yıl yüzde 68 arttırarak bir buçuk milyar dolara yükseltti.

Ancak New York Times'a göre özellikle İstanbul ve diğer kentlerdeki orta sınıf, bu hamlelere tepkili. Erdoğan'ın din eğitimini toplumu kutuplaştırıcı bir şekilde, eğitim standartlarına zarar vererek öne çıkarması nedeniyle bazı aileler çocuklarını bu okullardan alıp özel okullara yazdırıyor ya da istemeyerek de olsa meslek liselerine yöneliyor. Eğitim Bakanlığı rakamlarına göreyse imam hatip okullarının kontenjanının yüzde 69'u, 2016 sonunda hala boş görünüyordu.

New York Times'ın görüştüğü bazı anne babalar ve eğitim gönüllüleri de Türkiye'de eğitimde yaşanan aksaklıkları ve din eğitiminin öne çıkarılmasının oluşturduğu sorunları gözler önüne seriyor. Örneğin bir veli, 12 yaşındaki çocuklara okulda şeytanlarla ilgili şiddet içerikli bir film izletildiğini anlatıyor. Bir başka veli ise İslamcı bir kurumdan gelen bir grubun yedi ve sekizinci sınıf kız öğrencilere erkekleri tahrik edecek kıyafetler giymemeleri konusunda uyardıklarını söylüyor. Gazeteye göre birçok aile, bilimsel ve laik eğitim veren okulları, ancak yaşadıkları mahallelerin kilometrelerce ötesinde bulabiliyor. Bunun nedeni, birçok mahallede tüm okulların imam hatiplere çevrilmiş olması. Gazete, Türkiye'nin bu siyasi iklimde üç yılda bir hazırlanan PISA eğitim endeksinde giderek düşen notuna da dikkat çekiyor. Habere göre 72 ülke içinde Türkiye'nin 44'üncülükten 49'unculuğa gerilemesinin ardında yatan ana nedenler, eğitim sisteminin işleyişinde sürekli bölünmeler ve aksamalar yaşanması ve eğitimin din odaklı hale gelmesi.

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