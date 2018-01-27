NY Times: Türkiye'nin Suriye sınırında çoğu kişi savaşa istekli

Son Güncelleme 11 saat önce 27.01.2018 15:23 |11 saat önce

New York Times muhabiri Carlotta Gall'ın Kilis'ten kaleme aldığı haberde, TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'na Türk toplumunun büyük kısmının destek verdiği belirtiliyor. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası seçimler öncesi Kürtlere saldırarak Türk milliyetçiliğini ateşlemeyi amaçladığı yorumu yapılıyor.

Getty Images New York Times gazetesinde, TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili Carlotta Gall'ın Kilis'ten kaleme aldığı bir haber yer alıyor. Yazıda, operasyona Türk toplumunun büyük kısmının destek verdiği belirtiliyor. Kilis'teki roket saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan New York Times'in makalesi şöyle: "Çay bahçesinde toplanmış olan esnaf, roket sldırılarından rahatsız olmuş olsa da, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt militanlara başlattığı operasyona büyük destek veriyor." "Kalabalık arasında bulunanlardan Mustafa Özer 'Operasyon Türkiye'nin gücünü artırıyor. Artık sınırlarımız daha sağlam. Tehdit altında değiliz. Bu operasyon daha önce yapılmalıydı' diyor." "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, belki de bu yıl içinde, yeni bir seçim bekliyor ve Erdoğan Kürtlere yönelik saldırının Türk milliyetçiliğini ve kendi muhafazakar kitlesini ateşleyeceğine güveniyor. Erdoğan benzer taktikleri daha önce de kullandı." 'Türkiye'nin gerçek güvenlik endişeleri var'Türkiye'nin sınırlarında gerçek bir güvenlik kaygısı olduğunu belirten New York Times, bu nedenle ABD ile de arasının açıldığını yazıyor.