NYT: Erdoğan'ın 'dindar nesil' yetiştirme planı aileleri bölüyor

New York Times gazetesinde bugün yayımlanan bir makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de dini eğitimi yaygınlaştırma girişimlerinin, destekçilerini heyecanlandıran, muhaliflerini ise alarma geçiren en tartışmalı konulardan biri olduğu belirtiliyor.

Carlotta Gall imzalı makalede, Erdoğan'ın "dindar bir nesil yetiştirme" arzusunu altı yıl önce, henüz başbakan iken ilan ettiği, muhafazakar, kırsal kökenli ve dindar taban açısından dini okulların "eğitimin demokratikleştirilmesi ve laik cumhuriyette uğranan ayrımcılığın geri çevrilmesi" anlamına geldiği ifade ediliyor.

Haberde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de dini okullara karşı çıkmadığı, ancak bunların seçmeli olması gerektiği vurgusuna yer veriliyor.

İnce'nin bu tutumunun, birçok laik devlet okulunun İmam Hatiplere dönüştürülmesini öngören Erdoğan'ın programı nedeniyle, "bölünmüş seçmeni birleştirme amacı" taşıdığı vurgulanıyor.

Makalede, 15 yıl önce 450 olan İmam Hatip sayısının bugün 4500'e ve dini eğitim için ayrılan bütçenin yüzde 68 artışla yıllık 1,5 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor.