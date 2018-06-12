NYT Seçimler Öncesinde Türkiye’yi Değerlendirdi

New York Times’ın bugünkü sayısında Türkiye'deki siyasi kutuplaşmayla ilgili bir makale yer alıyor. Türkiye üzerine çalışmalar yapan sosyal antropolog Jenny White imzası taşıyan makale, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde bölünmüş olan Türkiye'de siyasi ve sosyal bütünlük sağlanıp- sağlanamayacağını irdeliyor.
Makalede şu görüşler yer alıyor: “Türkiye'deki sorunların kökü, ülke kurma projesinin temelinde yatıyor. Türkiye, kurulduğu 1923'ten bu yana tüm vatandaşlarını temsil edecek, birleşik bir ulusal kimlik oluşturmayı başaramadı. Ülke her on yılda bir askeri darbelere sahne oldu. 2016 darbe girişiminden sonra getirilen OHAL halen yürürlükte. Dini, ideolojik, etnik bölünmeler çok derin nefret unsurları içeriyor. Peki, Türkiye'de neden bu kadar derin bir kutuplaşma var? Türkiye'de kurumlar, vatandaşın değil, devletin çıkarlarını koruyor. İnsanlar da bu nedenle gündelik hayatta ihtiyaç duydukları korumayı aileleri, içinde yaşadıkları toplum, din kardeşliği ya da siyasi parti yandaşlığında buluyor. Türkiye’de siyasi yaşantı çok kırılgan çünkü partileri birarada tutan etken partiye, hükümete ya da devlete bağlılık değil, tek bir kişiye bağlılık. Liderle anlaşmazlığa düşmek, hainlik olarak görülüyor. 24 Haziran seçimleri Erdoğan ve laik, İslamcı, milliyetçi ve Kürtler'den oluşan bir birlik arasında geçecek. Muhalif partiler, seçmenlere, ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu desteklemeleri talimatı veriyor. Geleneksel partiler, ortak bir düşmana karşı birleşmek için farklılıklarını bir kenara bıraktı. Sorulması gereken soru, bu birliğin seçimleri atlatıp ülkeye istikrar mı getireceği, ya da tek bir liderin gücünü pekiştiren yeni siyasi iklimin, düşmanın kim olduğu tanımını yeniden mi yapacağıdır.”
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