NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

New York Times'ta Anne Barnard imzalı haberde, "Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından yönetilen ABD destekli yeni sınır gücünü oluşturma planı bölgede, ABD'nin Suriye'nin daha fazla bölünmesine neden olabilecek bir otonom bir Kürt bölgesine kurmaya yardım ettiği düşüncesi nedeniyle bölgede alarma neden oldu" ifadeleri yer alıyor.

NYT: ABD'NİN BÖLGEDEKİ KRİZİN İÇİNE DAHA FAZLA MÜDAHİL OLMASINA NEDEN OLABİLİR

New York Times, Türkiye, İran ve Rusya'nın güçlü bir şekilde karşı geldiği hamlenin, savaşta ABD'nin müttefiklerinin karşı karşıya gelmesine ve ABD'nin bölgedeki krizin içine daha fazla müdahil olmasına neden olabileceği yorumu yapıldı.

ABD merkezli gazete, söz konusu hamleye Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhaliflerin karşı gelmesine rağmen, duruma en çok öfkelenen ülkenin 'müttefik Türkiye' olduğunu yazdı.

"OLUŞTURULACAK SINIR GÜCÜNÜN 'İYİ BİR ASKERİ' EĞİTİME SAHİP OLACAK"

Gazeteye konuşan terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir yetkili ise yeni gücün SDG'nin yeniden yapılandırılmış bir hali olduğunu öne sürdü. Yetkili, oluşturulacak sınır gücünün 'iyi bir askeri' eğitime sahip olacağını iddia etti.

Ny Times, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkede tam kontrolü sağlamak istediğini ve ABD'nin söz konusu hamlesine karşı olduğu yorumunu yaptı.