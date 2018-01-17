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NYT'dan Türkiye için kritik Afrin operasyonu analizi!

DÜNYA HABERLERİ | 17.01.2018 11:11 | Son Güncelleme 1 saat önce

ABD'de yayımlanan The New York Times gazetesi, ABD'nin Türkiye sınırında kurmayı planladığı 30 bin kişilik sınır koruma gücünün bölgede 'endişe' ile karşılandığını yazarken bu adımın Suriye'nin daha fazla bölünmesine yol açabileceği yorumunu yaptı. Gazete, Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhalif kanadın ABD'nin hamlesine karşı gelmesine rağmen bu durumun en çok Türkiye'yi öfkelendirdiğini yazdı.

New York Times'ta Anne Barnard imzalı haberde, "Suriye'nin kuzeyinde Kürtler tarafından yönetilen ABD destekli yeni sınır gücünü oluşturma planı bölgede, ABD'nin Suriye'nin daha fazla bölünmesine neden olabilecek bir otonom bir Kürt bölgesine kurmaya yardım ettiği düşüncesi nedeniyle bölgede alarma neden oldu" ifadeleri yer alıyor.

NYT: ABD'NİN BÖLGEDEKİ KRİZİN İÇİNE DAHA FAZLA MÜDAHİL OLMASINA NEDEN OLABİLİR

New York Times, Türkiye, İran ve Rusya'nın güçlü bir şekilde karşı geldiği hamlenin, savaşta ABD'nin müttefiklerinin karşı karşıya gelmesine ve ABD'nin bölgedeki krizin içine daha fazla müdahil olmasına neden olabileceği yorumu yapıldı.

ABD merkezli gazete, söz konusu hamleye Rusya, İran, Suriye yönetimi ve muhaliflerin karşı gelmesine rağmen, duruma en çok öfkelenen ülkenin 'müttefik Türkiye' olduğunu yazdı.

"OLUŞTURULACAK SINIR GÜCÜNÜN 'İYİ BİR ASKERİ' EĞİTİME SAHİP OLACAK"

Gazeteye konuşan terör örgütü YPG'nin çoğunluğu oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nden bir yetkili ise yeni gücün SDG'nin yeniden yapılandırılmış bir hali olduğunu öne sürdü. Yetkili, oluşturulacak sınır gücünün 'iyi bir askeri' eğitime sahip olacağını iddia etti.

Afrin operasyonu ne zaman yapılacak? Sınırda son gelişmeler

Ny Times, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın da ülkede tam kontrolü sağlamak istediğini ve ABD'nin söz konusu hamlesine karşı olduğu yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye New York Times Suriye SDG Afrin operasyonu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ne yapsalar nafile,sınırda pyd pkk birikmesine izin yok.yokedilicekler bu kadar net.haa çıkarlar dağlara eskisi gibi köpek gibi yaşarlar.yapacak bişey yok.kesin olan şu.usa olsa bile arkalarında,böyle bir oluşum yokedilicek ve topluca öldürülücekler
Türkiye için en yararlı en önemli mesele Kürt halkının gerçeklerini görüb,evrensel hukuka bağlı kalarak gerekli adımları atmasıdır.Şiddet ve ve öfkeye börünmiş bir zihniyetin bu ülkenin geleceğini karanlıklara götüreceğini herkes bilmelidir.Savaş meydanlarında kazananların sayısı çok az onun için bir halkın varlığı üzerinde hayali sanaryolara girmek bu ülkeye hiç bir şey kazandırmaz,top,tüfekle öldürerek bir yeri işgal ede bilirsin amma arkasında daha çok düşmanlar yaratırsın ve bu ülkenin gerçek bölücüleri bu ırkçı ve kinci dinclerdir onun için masada,barışla çare üretmek en doğrusudur.
@bclaen bak varya " düşmanlar yaratırsın " buraya kadar olan kısmı aynen pkk nın pyd nin ve abd nin yaptıklarını anlatmış, unutma Türkiye Cumhuriyeti kimsenin toprağına konmuyor veya işgal etmiyor sadece ve sadece kendi toprağını koruyor , kusura bakma 30 senedir uyutulduk bir şekilde artık öle alttan alma devri bitti , kafasını kaldıranın kafası ezilecektir. Allah ülkemizi ve bu ülke için çalışan herkesi korusun.
türkiyenin kızması başımızda 30 yılı aşkındır. bir terör belası var dur dersin durmazlar. anlaşma yaparsın uymazlar artık ülkenin canı yandı.bunun da tek şuçlusu a b d. ve a.b. dir. sürekli türkiyede orta doguda hiç savaş kan gözyaşı bitmesin biz silah satalım digeri malzeme satalım insanlıkta ölürse ölsün. suriyede endişede adamların zorbalıkla bilmem kaçbin kilometre gel adamın topragını elinden al oraya yerleş sonrada savaş bitsin yok bitmezzz. çünkü bu savaş abd nin ve a b nin işine geliyor o yüzden suriye ve türkiye birleşip bunların alayını topraga gömüp topraklarına sahip çıkacaklar
@kabusunuzdum Başımızda terör değil başımızda bulunanların ırkçı ve kinci dincilik zihniyetlerini yaratığı terörö vardır.
Gazabımız ağır olacak bıktık teröristlerin devletçilik oyunlarından
Atatürk, İnönü,Fevzi Çakmak K.Karabekir daha niceleri,Ecevit kolay kolay gelmiyor, dünya lideri,asrın lideri lafla olmuyor, bıraktığın iz ile oluyor,köprü yol bugün yapılır yarın,yıkılır,yenilenir, fakat kıbrıs bir kere alınır, ülke bir kere kurtulur,Suriyeyi karıştırıp rabiya derken ABD.nin PKK.nin omunist Rusun buraya kök salacağını tahmin etmeyi Allah herkese nasip etmez,uğursuza,nursuza ,hele Erdoan ve AKP.lilere hiç nasip olmaz,bunların işleri güçler, rant,haram,hile zulümdür.Hadi buyurun çıkın içinden.
@cemo3641 agzina saglik kardesim,yuregine saglik
İYİ DE BİZİM BİR BOP BAŞKANIMIZ VAR GÖREVİNE DEVAMMI YOKSA BIRAKTIMI AÇIKLASADA BİLSEK OLMAZMI.!
Garibanların çocukları telef olacak.Pyd nin elinde her türlü gelişmiş silah var.Tayyip ve akp li mebuslar kendi bebelerini göndersinler.Kendi bebelerinin canı tatlıda gariban köylü bebelerinin canı acı mı?
abd tam bir cani pkk yı maşa olarak kullanıyor garibim kürtlerde daha kürdistan rüyasındalar abd işi bitince size verirmi o toprakları zanndiyorsunuz
bana inanmış 100000 adam verin 5 yılda ortadoguyu kırmızı beyaza boyarım.
gizli kurulan oyunlar sahte dostluklar hepsi ayyuka çıktı yüzümüze gülüp sırtımızdan vuranlar sürekli kriz çıkartıp bizi içimizden vuranlar şunu anlamalılar ki artık TÜRKİYE eski TÜRKİYE değil evet sıkıntılar olacak zorlanacagız belki ama önümüz dünden daha aydınlık daha açık çünkü artık kararları uygulayan değil karar alan bir TÜRKİYE var
ŞU KONVOYUN GEÇİŞİNİ GÖRÜNCE NEDEN BU KADAR ŞEHİT VERDİĞİMİZİ DAHA İYİ ANLIYORUM.BU KONVOY KOMUTANI BÖLGESİNDEN BU KONVOYUN GEÇECEĞİNİ BİLEN GÜZERGAHTAKİ ASKERİ VE POLİS YETKİLİLERİ BU İŞİ BİLMEDİĞİNİZ BELLİDE SİZ HİÇ Mİ AMERİKAN FİLMİ SEYRETMEDİNİZ. BİR KONVOY GEÇİŞ YAPARKEN KONVOYUN GEÇECEĞİ YOLA ÇIKAN BÜTÜN YOLLAR KESİLİR ARAYA YABANCI VE SİVİL ARAÇLAR ALINMAZ BÖYLECE KONVOY BÖLÜNMEMİŞ OLUR BOMBALI ARAÇ RİSKİ EN ALT DÜZEYE İNDİRİLİR HELE BÖYLE TERÖR RİSKİNİ EN ÜST DÜZEYDE OLDUĞU BİR BÖLGEDE
ABD incirlik üssü orda olduğu sürece planları nı sürdürüyor. Afrin ABD için çok önemli değil, gerekirse Halep'e kaydırır pydyi. Hedefi zaten halep ten idlip ten ve humustan Akdeniz'e bir hat yaratmak. Afrini terk edecekler ağzımıza bal çalacaklar.
öfke ne demek ? savaş nedeni sayıyoruz biz türkler dünyanın en güçlü kara ordusu, 40 yıldır terörle mücadele ile dimdik ayakta duruyoruz,her mahallede bir şehit ,her evden en az bir komandoyu yetiştirdik buyrun sıkıyorsa Suriyede kapışalım.
hadi başlasın dümeni bırakın kim kimi vurcaksa
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herkes bir yerlerde birilerini suçluyor..çok basit bir siyaset uygulanıyor ama bu millet o basiti bile çözemeyecek derecede ahmak ve salak.bugün ırak ın parçalanmasında aktif rol oynayan türkiye,suriyenin bmlünmesinde siviller ölüyor,çocuklar ölüyor diye çığırtkanlık yapıp suriyenin bugünün ki durumunda baş oyuncusu olmadı mı.emirlerin nereden geldiği belli değilmiydi.göstermelik senaryolarla bu millet uyutulup hem siyaseti hem insanları ,kurumları ve hazinesi boşaltılmadımı.kendini bop eş başkanı ilan eden bir zat seçim kazanıp hala bu salvolara devam etmedimi.siz bu kafayla çok gitmezsiniz..
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