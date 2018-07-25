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O bunu hep yapıyor! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırıp öyle bir şey yaptı ki...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Avustralya yeni bir 'seri dışkıcı' skandalıyla sarsılıyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarıyla saptanan olaya göre bir kadın bir ay içinde ikinci kez aynı şarap dükkanının garajına dışkısını yaptı.

Kamera kayıtlarında net bir şekilde görülen kadının spor kıyafetleriyle garaja geçtiği ve çamaşırını indirerek 'squat' pozisyonunda durduğu görülüyor.

Daha sonra garajın ortasına tuvaletini yapan kadın peçeteyle temizlenip hiçbir şey olmamış gibi yola devam ediyor.

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ

Dükkan sahibi Jim Shwilk dışkılama hadisesinin aynı kadın tarafından bir ay içerisinde ikinci kez yaşandığını söylüyor.

"Bu kadını daha önce hiç görmedim. Bizim müşterimiz değil. İlki talihsizlikti, ikincisi tesadüfi üçüncüsünü yaşamak istemiyorum," dedi.

AVUSTRALYA İÇİN BİLİNDİK OLAY

64 yaşındaki Andrew Douglas Macintosh da benzer eylemlerde bulunduğu bir yılın ardından ifşa edilmişti. Bir yıl boyunca mahallenin çeşitli yerlerine dışkılayan adam 213 Euro para cezasına çarptırılmıştı!


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