O fotoğraftaki direnişçi bakın kim çıktı!

Sosyal medyada paylaşılan, medyada sıkça kullanılan ve Abu Salah denilen fotoğraftaki kişinin, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını protesto ederken hayatını kaybeden Fadi Abu Salah olduğu iddia edilmişti. Ayrıca haberlerde, eylemlere tekerlekli sandalyesiyle katılan 29 yaşındaki Fadi Abu Salah’ın 2014 yılında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bacaklarını kaybettiği de ifade edilmişti.
Fadi Abu Salah olduğu iddiasıyla 14 Mayıs’ta Twitter’da paylaşılan fotoğraf yaklaşık 10 bin kullanıcı tarafından beğenildi.
Ancak teyit.org’un haberine göre fotoğrafın gösteriler sırasında hayatını kaybeden Fadi Abu Salah’ı gösterdiği iddiası doğru değil. Fotoğraftaki kişi Saber al-Ashqar isminde protestolara katılan tekerlekli sandalye kullanan başka bir Filistinli.
11 Mayıs 2018’de fotoğrafçı Muhammed Hams tarafından çekilen fotoğraflara bakıldığında tekerlekli sandalyedeki kişinin isminin Saber al-Ashqar olarak belirtildiği görülebiliyor. Ayrıca 29 yaşında olan Ashqar’ın, ABD Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınmasını protesto edenlerden biri olduğu ifade ediliyor.
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