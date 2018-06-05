O selfi İtalya'yı karıştırdı

İtalya'da yaşanan akıllara durgunluk veren bir olay ülkeyi aağa kaldırdı.
Kanada asııllı bir kadına İtalya'nın kuzeyinde bulunan Piacenza tren istasyonunda tren çarptı. Ağır yaralanan kadına sağlık ekipleri müdahale ederken beklenmedik bir olay yaşandı.
Hiçbir şey olmamış gibi olay mahaline yaklaşan genç bir adam, yaralı kadının hayatını kurtarmaya çalışan sağlık ekibiyle selfi çekildi.
O anlar yerel bir foto muhabirin objektifine yansırken, fotoğraf için 'etik anlayışımızı tamamen kaybettik' yorumları yapıldı.
Öte yandan polis genç adamı yakaldı ve selfiyi sildirdi. Yaralı kadının ise kaza dolayısıyla bir bacağını kaybettiği belirtildi.
Olayın duyulmasının ardından İtalyan basını selfi sever adamı manşetlere taşırken, sosyal medya üzerinden adama tepki yağdı.
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