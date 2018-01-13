O sözlere büyük öfke

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da önceki gün yapılan bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili, “Neden bu b.k çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim” şeklinde sözler sarf ettiğinin basına sızması üzerine başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok ülkeden sert tepki geldi.

NORVEÇ’İ ÖVMÜŞ

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin’in katıldığı o toplantıda Trump “Norveç’ten daha fazla göçmen almalıyız” demiş. ABD Başkanı, ‘Green Card’ (Yeşil Kart) çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi konuları yeniden gündeme taşımış. Beyaz Saray’dan o toplantıda söz konusu hakaret içerikli ifadenin kullanıldığını yalanlayan bir açıklama gelmedi. Ancak Trump’ın sarf ettiği söylenen sözlere dünyadan sert tepki geldi. Tepkilerin artması üzerine ABD Başkanı Trump, Twitter’dan açıklamalar yaptı. “Kullandığım dil sertti ama bu söylenilenler değildi” diye yazan Trump, “Haiti’nin çok yoksul ve sorunlu bir ülke olduğu dışında Haitililer hakkında aşağılayıcı bir şey söylemedim. Onları dışarı atın demedim. Demokratlar uydurdu. Haitililerle harika bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.