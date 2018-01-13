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O sözlere büyük öfke

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 09:25 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da göçmenlerle ilgili bir toplantıda Afrika ve Haiti ile El Salvador gibi Latin Amerika ülkelerini ‘b.k çukuru’ diye nitelediği iddiası tepki çekti. Afrika’dan ve diğer ülkelerden sert tepki geldi. BM, sözleri ‘ırkçı’ olarak niteledi. Trump ise sert konuştuğunu ama bu sözleri sarf etmediğini ileri sürdü. ABD’nin Panama Büyükelçisi John Feeley ise bunun üzerine istifa etti.

O sözlere büyük öfke

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’da önceki gün yapılan bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerle ilgili, “Neden bu b.k çukuru ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim” şeklinde sözler sarf ettiğinin basına sızması üzerine başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere pek çok ülkeden sert tepki geldi.

NORVEÇ’İ ÖVMÜŞ

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin’in katıldığı o toplantıda Trump “Norveç’ten daha fazla göçmen almalıyız” demiş. ABD Başkanı, ‘Green Card’ (Yeşil Kart) çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi konuları yeniden gündeme taşımış. Beyaz Saray’dan o toplantıda söz konusu hakaret içerikli ifadenin kullanıldığını yalanlayan bir açıklama gelmedi. Ancak Trump’ın sarf ettiği söylenen sözlere dünyadan sert tepki geldi. Tepkilerin artması üzerine ABD Başkanı Trump, Twitter’dan açıklamalar yaptı. “Kullandığım dil sertti ama bu söylenilenler değildi” diye yazan Trump, “Haiti’nin çok yoksul ve sorunlu bir ülke olduğu dışında Haitililer hakkında aşağılayıcı bir şey söylemedim. Onları dışarı atın demedim. Demokratlar uydurdu. Haitililerle harika bir ilişkim var” ifadelerini kullandı.

BM: İFADE IRKÇI

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Afrika ve diğer ülkeleri nitelemek için kullanılan bu sözlerin potansiyel olarak pek çok insanın hayatına zarar verebileceğini söyledi. Colville, “Doğrulandığı takdirde bu yorumlar şok edici ve utanç verici. Üzgünüm ama ırkçılık dışında başka bir sözcük yok” ifadelerini kullandı.

AFRİKA ÖFKELİ:

Afrika Birliği Sözcüsü Ebba Kalondo, “ABD’ye köle olarak kaç Afrikalı’nın geldiğine dair tarihi realite göz önünde bulundurulduğunda, bu ifade, makul tüm tutum ve pratikler karşısında uçar gider” dedi. Afrika Birliği, “Kızgınlık, hayal kırıklığı ve öfke” duyduklarını belirtirken, bu sözün geri alınmasını ve özür dilenmesi talep etti. Bostvana hükümeti, Trump’ın sözlerini ayıp ve ırkçı olarak niteleyerek, Amerikan elçisinin çağrıldığını duyurdu.

FRANSA’DAN MESAJ:

Fransa hükümet sözcüsü Benjamin Grivaux, “Bazen kötü hava olaylarından zarar gören, ağır yoksulluk çeken ülkelerden söz ederken doğru bir dili kullanmalıyız” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, şubat ayında İngiltere’ye yapacağı yeni Amerikan büyükelçiliği açılışı ziyaretini iptal etti. Trump, Londra’daki yeni elçilik binasının ‘büyük bir hayranı olmadığını’ söyleyerek bu taşınmayı onayladığı gerekçesiyle Barack Obama’yı suçladı. Ancak karara eski ABD Başkanı George W. Bush döneminde onay verilmişti. Öte yandan, bina önüne dün yerleştirilen Madame Tussaud Müzesi’ne ait Donald Trump’ın balmumundan heykeli büyük ilgi çekti.

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Trump'tan 'bok çukuru' sözüne açıklama: Kullandığım dil o değildi
Trump: Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?
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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
yahu hele daha bu adamı adam yerine kim koyuyor onu anlamadım bu adam ermeni yahudisi siyonistlerin başıdır. abd,nin başına gelen en ahmak insandır. bunu dünyada abd.de anladı iş işten geçmeden bu sarı sırtlanın derhal görevden alınması hem dünya için hemde abd.için en güzeli olur
Bu delinin yerine başkanlık makamına köpek bağlasalar daha yerinde bir karar olurdu.
@lions5334 seçim zamanı bütün akp liler Trumpı desteklemişti. Şimdi en çok saldıran yine kendileri. Kandırıldılar galiba.
tüccarı iş. adamını , ülek başına getirirsen kendisini kral faruk gibi görür, sarayda yapar, gemide alır,şirket te kurar bunlar milleti temsil edemez..bunlar rant peşindedir. sadece trump değil nice trumplar var millet koyun gibi seçiyor..
@djeren_soylu_2017 Çok doğru söyledin arkadaşım. Mesela ülkemizde de var o koyunlardan. 10 seneden fazla bir zaman oldu hiç bir seçim kazanamadı, yaptığı gaflar ile kendini rezil etti nasıl bir koltuk sevdalısıysa istifa aklının ucundan bile geçmiyor. Arkasında da %25lik koyun sürüsü var.
SIMDI ADAMA HAK VERSEM BENIDE IRKCILIK FASIZANLIKLA SUCLUYACAKSINIZ BENCE ADAM SONUNA KADAR HAKLI ULKEN IYI DEGIL BK CUKURUYSA ULKENI TERK ETME DUZELT DUZELTMEN ICIN ULKENDE KAL SECIMINI ONA GORE YAP HAA IYI OLAN GUZEL ULKEYIDE BOK CUKURUNA ITMEYECEN TIPKI SURIYELILERIN BU GUZEL ULKEYI BK CUKURU YAPTIGI GIBI ANLAYANA TABII
@yal_34 O ülkeleri bk çukuruna çevirenler kendileri. Hala daha bir çok ülkeyi sömürüyorlar.
OOOO BENDE TURUMP İSTİFAMI ETTİ DEDİM HABER BAŞLIGINI GÖRÜNCE BİR İSTİFADA BİZİ YÖNETENLERDEN GELSE YAPILAN BİR UYGULAMAYA TEPKİ GÖSTERİPTE İSTİFA ETTİ DENİLDİMİ EDEMEZ KİMSE BUDEFADA ADAMI FETOCU DER İÇERİ ATARLAR VALLAHİ HERKES ÇOLUNDAN ÇOCUGUNDAN KORKUYOR
Kendi düşüncesine göre yanlış olduğunu düşündüğü bir konu ile aynı düşünmediği için DEMOKRATİK TEPKİSİNİ ortaya koymuş ve istifa etmiş. Gayet doğal olan olay bizim ülkemiz için çok ama çok uzak diye düşünüyorum. Bizim ülkemizde olsa; mutlaka (2006 - 2013 arasında Ergenekon cu, Balyoz cu olurdu) Şimdi FETÖ cü olur. Anlayan, Anlamayan, Hemen LİNÇ Kampanyası başlatır. Yorumcular; Başka ülkelerde böyle olunca ŞAŞIRIYORUZ ! ! ! Bizler DEMOKRATİK TEPKİLERDEN O Kadar Uzaklaştırıldık ki ! ! ! KHK lar işte böyle bir şey ! ! ! Saygılarımla.
ADAM İYİ RENGİNİ NE OLDUGUNU HİÇ BELİRTMİYOR KİMSEDE KANDIRAMIYOR YANILIYORLAR İYİ TARAFIGA BU AHMAK FİLANDA DEGİL ZEHİR GİGİ ZEKİ AKILLI BİRİDİR TURUMP BENCE YENİ AMA ONUNLA SİYASET YAPMAK ÇOKTA ZOR HERKES YANILIYOR BENCE O HERKESİ ANLIYOR FAKAT ONU KİMSE ANLIYAMIYOR
B.KTAN ADAM, ÜLKELERE B.K ATMIŞ... KENDİ ONURLU GÖREVLİSİ DE BU PİSLİĞE TEPKİ GÖSTERMİŞ. BİZDE BU ERDEMDE OLAN VAR MI?
SÖMÜRMESENİZ ONLARDA İNSAN GİBİ YAŞAR. ESAS BOK ÇUKURU SENSİN.SANKİ KENDİN AMBALAJLI SIÇIYORSUN.REZİL HERİF.
Ulan ınsanlıktan nasıbını almamıs ınsanlık dusmanı mahluk, Iranı, Koreyı, v,s ınsan hak ve ozgurluklerını ıhlal etmekle sucllarsınız, kanlarını emıp ınanlıktan cıkarttıgınız afrıka ulkelerını bok cukuru olmakla suclayıp asagılarsınız, Bumu Lan sızın ınsanhakları dedıgınız zırva, Gercek bok cukuru Emperyalıst Batı
o ağır yolsulluk çeken ülkeler zamanında sizin sömürgeniz olmuş..yemiş bitirmişsiniz zavallıları sömüre sömüre..kaynak bitincede çekip gitmişsiniz..osmanlı ise zamanında buraları fethetmiş hanlar hamamlar kervansaraylar yollar köprüler inşa etmiş..sömürmemiş tam aksine refah düzeyini yükseltmeye çalışmış..haa iyimi yapmış??? bana göre kötü yapmış..keşke esas kara parçasını sabit tutup siz gibi sömürseydi de kendi öz milletine refah kazandırsaydı..hem o kadar can gitmezdi hemde şimdiki Türkiye daha refah daha zengin olurdu..keşke yapsaydı.
bok un önde gideni sensin tramp,,bombk bir adamsın ALLAH CEZANI VERCEK İNŞAALLAH,,,
soyledikleri yüzünden pişman olup gerçekten kahroluyodur şu an.
Uzun sözün kısası; turp denen zat, kafayı kırmış, ulu orta konuşan, sorumsuzca davranışlar sergileyen uyanık ticaret erbabı! her sözünü kaale almamalı.
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