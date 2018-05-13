Kadın askerlerin anlattığı hikayeler ise korkunç...

O ülkede askerler korkunç tecavüzleri anlattı... 'Regl olmamıza izin vermediler'

1 / 21 Son dönemde balistik füze denemeleri ve ABD ile yaşanan gerginlikle gündem düşmeyen Kuzey Kore şimdi de ordudaki tecavüz skandalıyla gündeme geldi. Kadın askerlerin anlattığı hikayeler ise korkunç...

2 / 21 Kuzey Kore'de gençler en verimli çağlarını askerlikle geçiriyor. Erkekler 10 yıl kızlar ise 40 yaşına kadar birer yıl eğitimlerle tam 6 yıl askerlik hizmetiyle mükellef. Askeri sistemin oldukça katı bir düzen üzerine kurulduğu Kuzey Kore'de ordu da büyük skandallarla gündeme geliyor.

3 / 21 17 yaşındayken orduda görev almaya başlayan Lee So Yeon'un BBC'ye yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'de asker olmanın iç yüzünü anlattı. Küçük yaşlarda 'vatanseverlik' kavramı henüz gelişmeden katıldığı orduda karşılaştıkları Yeon için dehşet verici...

4 / 21 Yeon yaşadıklarını şu sözlerle özetledi "Askerlik yapan kadınlar için burada hayat oldukça zor. Burada regl olmamızı engelliyorlar ve tecavüz oldukça yaygın bir şey"

5 / 21 Yeon, orduda geçirdiği sürede yaşadığı fiziksel sorunları ise şöyle anlattı: 'Bir yıllık hizmetin altıncı ayından sonra yaşadığımız stres ve ilaçlar nedeniyle artık regl olmamız tamamen imkansız hale gelmişti...'

6 / 21 Yeon, orduda geçirdiği sürede yaşadığı fiziksel sorunları ise şöyle anlattı: 'Bir yıllık hizmetin altıncı ayından sonra yaşadığımız stres ve ilaçlar nedeniyle artık regl olmamız tamamen imkansız hale gelmişti...'

7 / 21 Orduda bulunduğu süre içerisinde duş bile alamadıklarını belirten Yeon, 'Kurbağa ve yılanlarla dolu bir yerden gelen suyla yıkanmak zorundaydık. Bu da daha pis olmamız anlamına geliyordu' dedi.

8 / 21 1992-2001 yılları arasında görev yapan Yeon, tecavüz skandalıyla ilgili de şu sözleri sarf etti; 'Komutanlarımız koğuşlara gelip zorla bize tecavüz ediyordu. Ve bunun bir 'komut' olduğunu söylüyordu. Bu hiçbir zaman sona ermedi...'

9 / 21 Yeon, yaşadıklarının ardından 2008 yılında ülkesinden kaçmaya çalıştığını ancak sınırda yakalandıktan sonra hapse atıldığını daha sonra tekrar denediğini ve Tumen nehrini geçerek Çin'e ulaştığını ifade etti.

10 / 21 .

11 / 21 .

12 / 21 .

13 / 21 .

14 / 21 .

15 / 21 .

16 / 21 .

17 / 21 .

18 / 21 .

19 / 21 .

20 / 21 .