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O ülkede ateşkes iddiası!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Afganistan Başkanı Eşref Gani Taliban ile hükümet arasında ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Gani, ateşkesin Ramazan sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu. Taliban'dan henüz bir doğrulama gelmedi.

O ülkede ateşkes iddiası!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani Taliban ile 20 Haziran'a, yani Ramazan ayının sonuna kadar ateşkes yapıldığını, ancak İslam Devleti örgütü gibi diğer militan gruplarla savaşmaya devam edileceğini açıkladı.

Ghani bu açıklamaları televizyonda yayınlanan konuşmasında yaptı.

Taliban'dan henüz bir doğrulama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban Eşref Gani Ateşkes

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