O ülkede ateşkes iddiası!

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Ghani Taliban ile 20 Haziran'a, yani Ramazan ayının sonuna kadar ateşkes yapıldığını, ancak İslam Devleti örgütü gibi diğer militan gruplarla savaşmaya devam edileceğini açıkladı.

Ghani bu açıklamaları televizyonda yayınlanan konuşmasında yaptı.

Taliban'dan henüz bir doğrulama gelmedi.

