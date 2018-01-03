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Obama 2017’de de Geleneğini Bozmadı

03.01.2018 22:21 | Son Güncelleme 3 saat önce

Siyasi kariyeri dışında müzik ve roman zevkiyle de gündemde kendine yer bulan eski ABD Başkanı Barack Obama, 2017 tercihlerini Facebook sayfasında paylaştı.

Siyasi kariyeri dışında müzik ve roman zevkiyle de gündemde kendine yer bulan eski ABD Başkanı Barack Obama, 2017 tercihlerini Facebook sayfasında paylaştı.

Barack Obama'nın 2017'de dinlediği müzisyen ve gruplar arasında Jay-Z, Harry Styles, Kendrick Lamar, U2 ve Chris Stapleton yer aldı. Obama, 22 parçalık bir liste de yayınlayarak şarkıları tek tek sıraladı.

Eski ABD başkanının okuma listesinde de Ron Chernow, Moshin Hamid, Elizabeth Strout Ve Amy Goldstein yer aldı. Obama, efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar'ın "Koç Wooden ve Ben” kitabını da ayrıca övdü.

Barack Obama Facebook sayfasında, başkanlığı döneminde gelenek haline getirdiği paylaşımlarını sürdürmek istediğini de dile getirdi.

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