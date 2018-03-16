Obama Chicago'da Başkanlık Merkezi Kuruyor

Hawaii'de doğan, Endonezya'da büyüyen, New York'ta üniversiteye giden eski Başkan Barack Obama, eşi Michelle'in doğup büyüdüğü Chicago'yu ”memleketi” olarak tanımlıyor. Siyasi kariyerinin temellerini 1980'li yıllarda Chicago'nun en yoksul, suç oranının en yüksek semtlerinin bulunduğu güney kesiminde atan Obama, Başkanlık Merkezi'ni de bu bölgede kurmayı planlıyor. Ancak kurulduktan sonra bölgeye çok önemli ekonomik katkılar sağlayacağı tahmin edilen merkez hakkında bazı kaygılar da mevcut.

Eski Başkan Obama, ”yuvam” diye tanımladığı Chicago'nun South Side yani güney kesiminden birkaç kilometre ötedeki McCormick Kongre Merkezi'nde kendisine destek vermeye gelenlere gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Obama, önümüzdeki dört yıl içinde üç milyar dolarlık ekonomik faaliyet, inşaat sektöründe beş bin kişiye istihdam, kurulduktan sonraysa 2 bin 500 kişiye kalıcı ve uzun vadeli istihdam sağlayacak bir planları olduğunu söylüyor.

300 milyon dolara malolacak Obama Başkanlık Merkezi'nin Michigan Gölü kıyısındaki Jackson Parkı'nda inşa edilmesi planlanıyor. 20 hektarlık kampusta kamusal kullanım için çeşitli mekanlar düşünülüyor. Merkezin ana parçasıysa Obama Başkanlık Müzesi'ne ev sahipliği yapacak kule olacak.