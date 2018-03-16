HABER

Obama Chicago'da Başkanlık Merkezi Kuruyor

16.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Hawaii'de doğan, Endonezya'da büyüyen, New York'ta üniversiteye giden eski Başkan Barack Obama, eşi Michelle'in doğup büyüdüğü Chicago'yu ”memleketi” olarak tanımlıyor. Obama, Başkanlık Merkezi'ni de orada kurmayı planlıyor

Obama Chicago'da Başkanlık Merkezi Kuruyor

Hawaii'de doğan, Endonezya'da büyüyen, New York'ta üniversiteye giden eski Başkan Barack Obama, eşi Michelle'in doğup büyüdüğü Chicago'yu ”memleketi” olarak tanımlıyor. Siyasi kariyerinin temellerini 1980'li yıllarda Chicago'nun en yoksul, suç oranının en yüksek semtlerinin bulunduğu güney kesiminde atan Obama, Başkanlık Merkezi'ni de bu bölgede kurmayı planlıyor. Ancak kurulduktan sonra bölgeye çok önemli ekonomik katkılar sağlayacağı tahmin edilen merkez hakkında bazı kaygılar da mevcut.

Eski Başkan Obama, ”yuvam” diye tanımladığı Chicago'nun South Side yani güney kesiminden birkaç kilometre ötedeki McCormick Kongre Merkezi'nde kendisine destek vermeye gelenlere gelecekle ilgili planlarını anlattı.

Obama, önümüzdeki dört yıl içinde üç milyar dolarlık ekonomik faaliyet, inşaat sektöründe beş bin kişiye istihdam, kurulduktan sonraysa 2 bin 500 kişiye kalıcı ve uzun vadeli istihdam sağlayacak bir planları olduğunu söylüyor.

300 milyon dolara malolacak Obama Başkanlık Merkezi'nin Michigan Gölü kıyısındaki Jackson Parkı'nda inşa edilmesi planlanıyor. 20 hektarlık kampusta kamusal kullanım için çeşitli mekanlar düşünülüyor. Merkezin ana parçasıysa Obama Başkanlık Müzesi'ne ev sahipliği yapacak kule olacak.

Obama, bu merkezi sadece güney bölgesi için değil, tüm Chicago için adeta bir mücevher haline getireceklerini belirtiyor.

Ancak kentin güney kesiminde projeyi desteklemeyenler de var.

W.J. Tom Mitchell, Obama'nın başkanlığı sona erdikten sonra geçen bir yıl içinde, kariyerine sivil toplumu örgütleyerek adım attığı mahalleyi unutmuş gibi göründüğünü söylüyor.

Profesör Tom Mitchell, bir zamanlar Obama'nın da çalıştığı Chicago Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Mitchell, merkezin üniversite kampusuna yakın Jackson Parkı'nda kurulması planına karşı çıkan dilekçeye imza atan 200 akademisyenden biri.

Mitchell, merkezin zaten bina yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir bölgede olduğunu ve küçük bir alana sıkıştırılmak zorunda olacağını bildiriyor.

Kendisini Obama ailesinin dostu olarak gören Mitchell, çiftin başkanlık merkeziyle ilgili kaygılara kulaklarını tıkadıklarını düşünüyor. Uzmana göre halka açık bazı toplantılara rağmen kamuoyunun inşaatla ilgili fikri, yeterince alınmış değil.

Mitchell, ”Bölge halkının şüphelerini dile getirebilecekleri toplantılar yapılmadı. Obama'nın buraya geri gelmesi ve insanlarla yüz yüze konuşması gerçekten harika olur. Dev ekranların önünde, dev salonlarda değil, mahallelerde küçük gruplar halinde toplantılar düzenlemesini isteriz.” şeklinde konuşuyor.

Obama'ysa kaygıları gidermeye çalışıyor.

Obama, bu merkezi inşa etmek, kurmak hizmete sokmak için gereken fonları toplamaya çalıştığını ve Michelle'in de kendisinin de tüm isteğinin, toplumun bu merkezden yarar sağlaması olduğunu söylüyor.

Chicago'nun terkedilmiş binaları ve yüksek suç oranıyla bilinen güney kesiminin çehresi, bu merkezle değişebilir. Obama, inşaatı 2021'de tamamlanması planlanan Başkanlık Merkezi'nin kentin güneyine bambaşka bir karakter kazandırmasını umuyor.

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldüİstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü
Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırıAlperen Ocakları İstanbul İl Başkanına silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin anlattıkları herkesi şoke etti!

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

İlginizi Çekebilir

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Brezilya'da belediye meclisi üyesi silahlı saldırıda öldürüldü

Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Son dakika! ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ın batısında düştü

Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Fransa'da Kral Selman'ın kızı hakkında tutuklama kararı

Türkiye-ABD toplantısı hakkında ABD'den açıklama

Türkiye-ABD toplantısı hakkında ABD'den açıklama

ABD, YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptı!

ABD, YPG/PKK'dan boşalan alanlara takviye yaptı!

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

ABD'den flaş Menbiç açıklaması: Henüz bir anlaşma yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.