Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yeni portrelerinin takdim töreni Pazartesi günü Ulusal Portre Galerisi'nde gerçekleşti.

Barack Obama törende kulakları ve beyaz saçlarıyla dalga geçti, eşinin ise çekiciliğini övdü.

Obama ayrıca "Bildiğim kadarıyla aile ağacımdaki kimsenin portresi yapılmadı" dedi.

Böyle bir onura erişmeye en yakın yıllık fotoğrafının yayımlandığı zaman olduğu espirisini de yaptı.

Barack Obama eşinin portresini yapan Amy Sherald'a "Sevdiğim kadının zarafetini ve güzelliğini ve zekasını ve sempatikliğini ve çekiciliğini bu kadar harika bir şekilde yakaladığınız için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Barack Obama kendi portresini yapan Kehinde Wiley ile de şakalaştı.

Obama "Daha az beyaz saç olsun diye pazarlık yaptım ancak Kehinde'nin sanatındaki dürüstlük istediğimi yapmasına izin vermedi" dedi.

"Daha ufak kulaklar istedim ama bunda da başarısız oldum" diye ekledi.

Michelle Obama ise törende yaptığı konuşmada, portrenin gelecek yıllarda siyahi kız çocukları üzerinde bir etki bırakmasını umduğunu söyledi.