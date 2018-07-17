Obama’dan Trump’a ve “Tek Adamlığa” Soyunan Liderlere Eleştiriler

Amerika eski Başkanı Barack Obama, Kenya ziyaretinin ardından gittiği Güney Afrika’da, ırk ayırımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan ünlü devlet adamı Nelson Mandela’nın 100. Doğum günü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Obama'yı kürsüye davet eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Obama'yı, eski cumhurbaşkanı Nelson Mandela gibi büyük bir hayale inanan ve bunu başaran ender insanlardan biri olarak tanımladı.

Obama, insan haklarına ağırlık verdiği konuşmasında, isim vermeden halefi Donald Trump’ı eleştirdi.

Konuşmasını "Her geçen gün daha tuhaf ve birbirinden rahatsız edici haberler duyuyoruz" diyerek açan Obama günümüzde yaşananların "daha önce benzeri görülmemiş ve belirsiz" olduğu yorumunda bulundu.

Obama, "Bugün dünyada, daha tehlikeli, daha acımasız yönetimlere dönme tehdidini daha fazla görür olduk" dedi.

Yaklaşık 14 bin kişinin doldurduğu bir stadyumda konuşan Obama'nın sözleri alkışlarla karşılandı.

Günümüz politikacılarının korku, kin ve baskı dolu politikalarının birkaç yıl önce tahmin bile edilemeyecek hızda ilerlediğini belirten Obama, "Sizi telaşlandırmaya çalışmıyorum, sadece gerçekleri söylüyorum. Etrafınıza bir bakın" dedi.