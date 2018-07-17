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Obama’dan Trump’a ve “Tek Adamlığa” Soyunan Liderlere Eleştiriler

17.07.2018 20:16 | Son Güncelleme

Amerika eski Başkanı Barack Obama, Güney Afrika’da yaptığı konuşmada isim vermeden Başkan Donald Trump’ın politikalarını eleştirdi, tek adamlığa soyunan dünya liderlerinin demokratik kurumların içini boşalttığını söyledi, yalan söyleyen politikacıları hedef aldı

Obama’dan Trump’a ve “Tek Adamlığa” Soyunan Liderlere Eleştiriler

Amerika eski Başkanı Barack Obama, Kenya ziyaretinin ardından gittiği Güney Afrika’da, ırk ayırımcılığına karşı mücadelesiyle tanınan ünlü devlet adamı Nelson Mandela’nın 100. Doğum günü nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Obama'yı kürsüye davet eden Güney Afrika Cumhurbaşkanı, Obama'yı, eski cumhurbaşkanı Nelson Mandela gibi büyük bir hayale inanan ve bunu başaran ender insanlardan biri olarak tanımladı.

Obama, insan haklarına ağırlık verdiği konuşmasında, isim vermeden halefi Donald Trump’ı eleştirdi.

Konuşmasını "Her geçen gün daha tuhaf ve birbirinden rahatsız edici haberler duyuyoruz" diyerek açan Obama günümüzde yaşananların "daha önce benzeri görülmemiş ve belirsiz" olduğu yorumunda bulundu.

Obama, "Bugün dünyada, daha tehlikeli, daha acımasız yönetimlere dönme tehdidini daha fazla görür olduk" dedi.

Yaklaşık 14 bin kişinin doldurduğu bir stadyumda konuşan Obama'nın sözleri alkışlarla karşılandı.

Günümüz politikacılarının korku, kin ve baskı dolu politikalarının birkaç yıl önce tahmin bile edilemeyecek hızda ilerlediğini belirten Obama, "Sizi telaşlandırmaya çalışmıyorum, sadece gerçekleri söylüyorum. Etrafınıza bir bakın" dedi.

Obama ayrıca “tek adam politikalarına” dikkat çekerek güç isteyenlerin, demokrasiye anlam veren her kurumu çürütmeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Eski Başkan Obama Güney Afrika'da eşitlik ve hoşgörü üzerine de mesajlar verdi. Konuşmasında Obama diğer insanları küçümseyen ve aşağılayan kişileri "dar fikirli" olarak tanımladı.

Eşitliğin artık tim dünyaya yayılmış olması gerektiğini söyleyen Obama, Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın çeşitliliğine bile değindi ve hiçbir oyuncunun tipik bir Fransız’a benzemediğini söyledi.

Obama, konuşmasıyla dünya liderlerine de mesajlar verdi. Obama, "tek adam” politikasının yanı sıra, yolsuzluk ve nefret olaylarına dikkat çekerken, yabancı karşıtlığı yapan ülkelerin eninde sonunda kendilerini bir iç savaşın içinde bulunacağı uyarısında bulundu.

Obama, adalete ulaşmak için yaşanan mücadelenin hiçbir zaman son bulmadığını da sözlerine ekledi.

“Yalan söyledikleri ortaya çıkan siyasi liderlerin yalan söylemeye devam ederek durumu daha da kötüleştirmelerini” ve bunu “utanmadan yapmalarını” eleştiren Obama, "Politikada insanlar artık çoğu şeyi uyduruyorlar ve yakalandıklarında da hiçbir utanma belirtisi göstermiyorlar" dedi.

Gerçekleri yalanlamanın demokrasiyi yok edebileceği uyarısında bulunan Obama yine "Daha kötü zamanlardan geçtik, daha dik yamaçları aştık" diyerek kendisini izleyenlere umut verdi.

Obama sözlerini "Eğer insanlar nefret etmeyi öğrenebiliyorsa, sevmek de bu kişilere öğretilebilir" cümlesiyle bitirdi.

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