Obama’dan Trump’ın Kararına Tepki: ‘Önemli Hata’

İran’la 2015’te varılan nükleer anlaşma sırasında Amerika Başkanı olan Barack Obama, Başkan Donald Trump’ın anlaşmadan çekilme kararını eleştirdi.

Anlaşmanın işlediğini, bu düşüncesinin Avrupalı ortaklar, bağımsız uzmanlar ve şu anki Amerika Savunma Bakanı tarafından da paylaşıldığını belirten Obama, anlaşmanın İran’ın nükleer programını geriye götürdüğünü ve Amerika’nın çıkarına olduğunu belirtti.

Trump’ın açıklamasını “yanlış yönlendirilmiş” olarak niteleyen Obama, anlaşmadan çekilmenin Amerika’nın en yakın müttefiklerine sırtını dönmesi anlamına geldiğini vurguladı. Obama, bunun Amerika’nın güvenilirliğini riske attığını da kaydetti.

Anlaşmanın Birleşmiş Milletler Güvenli Konseyi kararlarıyla da uygun bulunduğunu hatırlatan Obama, anlaşma sayesinde İran’ın nükleer programının uluslararası denetime açıldığını ve zenginleştirilmiş uranyum deposunun yüzde 97’sinin saf dışı edildiğini belirtti. Obama, anlaşma sayesinde önemli başarı elde edildiğini de kaydetti.

Anlaşmanın İran’la olan bütün problemleri çözmeyi amaçlamadığını kaydeden Obama, ancak anlaşma olmadan İran’ın istikrar bozucu faaliyetleriyle mücadele etme kabiliyetinin de zayıfladığını görüşünü dile getirdi.

Obama, anlaşmadan İran’ın bir ihlali olmadan ayrılmanın önemli bir hata olduğunu belirtti ve Amerika’nın Ortadoğu’da nükleer silah sahibi bir İran ya da Ortadoğu’da yeni bir savaş seçenekleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Barack Obama, tehlikeli bir dünyada Amerika’nın ülkeyi güvenli tutması için güçlü, ilkeli bir diplomasiyi temel alması gerektiğini de vurguladı.

