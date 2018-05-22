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Obamalar Netflix'le anlaştı

22.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren Netflix ile anlaştı.

Obamalar Netflix'le anlaştı

Obamalar Mayıs 2019'dan sonra ekranda olacak.Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve internet üzerinden video "seç izle" hizmeti veren Netflix şirketi, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile film ve dizi yapım anlaşması yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Higher Ground Productions isimli bir yapım şirketi aracılığıyla dizi, belgesel ve film prodüksiyonu yapacak Obamalar, kimi bölümlerde ekrana da çıkacak.

Dünya çapında 125 milyondan fazla abonesi olan Netflix'in Beyaz Saray'ın sekiz yıl boyunca konuğu olmuş çift ile yaptığı anlaşmanın kaç sezonluk olduğu açıklanmazken, ilk gösterimin 2019 yılının Mayıs ayından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Anlaşmayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Barack Obama, "Yetenekli, ilham verici ve yaratıcı sesleri bir araya getirmeyi ve yetiştirmeyi umuyor ve insanlar arasında daha fazla empati ve anlayış kurarak onlara hikayelerini tüm dünya ile paylaşma fırsatı vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Netflix içerik CEO'su Ted Sarandos da bir açıklama yaparak Obamaların "Kendi toplulukları içerisinde farklılık yaratan inşaları keşfetme ve onların hikâyelerini öne çıkararak dünyayı daha iyi yönde değiştirme konularında eşsiz bir yeri" olduğunu kaydetti.

Michelle Obama da "Barack ve ben, bize ilham veren, etrafımızdaki dünya hakkında farklı düşünmemizi sağlayan ve zihnimizle kalbimizi başkalarına açmamıza yardım eden hikâye anlatıcılığının gücüne her zaman inandık” şeklinde konuştu.

Obamalar işleyecekleri konular hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, içeriğin doğrudan siyasi olması beklenmiyor.

Hollywood'la rekabet ediyor

2007 yılından beri internet üzerinden dizi ve film izleme platformu olarak hizmet veren Netflix, 2016 itibarıyla birkaç istisna hariç tüm ülkelere açılmış ve o günden bu yana sektörde kendisine büyük yer elde etmişti.

2013 yılından bu yana ise kendi yapımlarını da üreten şirket, son yıllarda imza attığı isimlerle Hollywood stüdyoları ve televizyon kanalları ile rekabet eder hale geldi.

Obamalar ile yaptığı anlaşmanın yanı sıra, 2018'de program bütçesi olarak 8 milyar dolar ayıran şirket, aynı zamanda Martin Scorsese'nin yönetmeni olduğu, Robert De Niro ve Al Pacino'nun oyuncu olarak rol aldığı son filminin yapımcılığını üstlenmiş durumda.

Netflix ayrıca geçen yıl, Scandal ve Grey's Anatomy dizileri ile bilinen Shonda Rhimes ve Glee dizisinin yaratıcısı ile American Crime Story dizisinin yönetmeni Emmy ödüllü Ryan Murphy ile anlaşmıştı.

ABD merkezli veri ve bilgi ölçüm şirketi Nielsen şirketine göre internet üzerinden "seç izle" hizmeti veren kuruluşların televizyon izleme oranlarındaki payı dünya çağında yüzde 10'a ulaşmış durumda. Bu yüzde 10'un da yaklaşık yarısı Netflix üzerinden gerçekleşiyor.

AP,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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