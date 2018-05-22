Obamalar Netflix'le anlaştı

Obamalar Mayıs 2019'dan sonra ekranda olacak.Amerika Birleşik Devletleri merkezli ve internet üzerinden video "seç izle" hizmeti veren Netflix şirketi, eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama ile film ve dizi yapım anlaşması yaptığını açıkladı.

Anlaşmaya göre Higher Ground Productions isimli bir yapım şirketi aracılığıyla dizi, belgesel ve film prodüksiyonu yapacak Obamalar, kimi bölümlerde ekrana da çıkacak.

Dünya çapında 125 milyondan fazla abonesi olan Netflix'in Beyaz Saray'ın sekiz yıl boyunca konuğu olmuş çift ile yaptığı anlaşmanın kaç sezonluk olduğu açıklanmazken, ilk gösterimin 2019 yılının Mayıs ayından sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Anlaşmayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Barack Obama, "Yetenekli, ilham verici ve yaratıcı sesleri bir araya getirmeyi ve yetiştirmeyi umuyor ve insanlar arasında daha fazla empati ve anlayış kurarak onlara hikayelerini tüm dünya ile paylaşma fırsatı vermek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Netflix içerik CEO'su Ted Sarandos da bir açıklama yaparak Obamaların "Kendi toplulukları içerisinde farklılık yaratan inşaları keşfetme ve onların hikâyelerini öne çıkararak dünyayı daha iyi yönde değiştirme konularında eşsiz bir yeri" olduğunu kaydetti.