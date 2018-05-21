Obamalar Yayın Dünyasına Adım Attı

İnternet üzerinde abonelik sistemiyle yayın yapan Netflix, eski Amerika Başkanı Barack Obama’yla eşi Michelle Obama’nın film ve dizi çekimi için şirketle anlaşmaya vardığını açıkladı.

Buna göre Obamalar senaryolu ya da önceden yazılmamış diziler, belgeseller ya da uzun metrajlı filmler yapabilecek.

Anlaşma Obamalar için Beyaz Saray sonrası klasik bir rolden daha fazlasını sunuyor.

Anlaşmayla dünya genelinde 125 milyon abonesi olan Netflix, Obamalara eski başkanların yaptığı geleneksel kamuoyu konuşmaları, kitaplar ve yardım faaliyetleri dışında bir ses de vermiş olacak.

Barack Obama yayınladığı mesajda, “Kamu hizmetinde en basit eğlenceli anlardan biri hayatın tüm kesimlerinden çok sayıda büyüleyici insanla buluşmak ve onların tecrübelerini daha geniş toplumla paylaşmalarına yardımcı olmak” dedi.

Obama açıklamasında, “Bu nedenle Michelle ve ben Neftlix’le ortaklığımız için çok heyecanlıyız. Yetenekli, ilham veren, insanlar arasında empatiyi artıran yaratıcı sesleri hikayelerini dünyayla paylaşmalarına yardımcı olarak dünya genelinde geliştirmek ve sergilemek istiyoruz” dedi.

