Obamalar’ın Portreleri Smithsonian’da

Amerika eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama’nın portreleri başkent Washington’daki Smithsonian Ulusal Portre Galerisi’nde sergilenmeye başladı.

Portreler için düzenlenen törene Barack Obama ve eşi Michelle de katıldı.

Barack Obama Afrika kökenli Amerikalılar’i çizmesiyle ünlü siyah sanatçı Kehinde Wiley tarafından yapılan portresi için ‘aslına çok yakın’ ifadesini kullandı.

Michelle Obama da bir başka siyah ressam Amy Sherald tarafından yapılan portresini görünce şaşkınlık ifadesi olarak ‘Wow’ dedi.

Törene ünlü yönetmen Steven Spielberg’le ünlü oyuncu Tom Hanks de katıldı.

Barack Obama ressam Sherald’a eşinin sıcaklığını yakaladığı için teşekkür etti.

Michelle Obama da Sherald’ın eserini övdü.

Wiley, Obama’yı bir bahçede parlak renkler arasında çizerken, Sherald, eski first lady’iboş bir geri planla yumuşak tonlarda çizdi.