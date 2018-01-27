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Obama'nın kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf çıktı

DÜNYA HABERLERİ | 27.01.2018 18:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf ortaya çıktı.

Obama'nın kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf çıktı

Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın 2005 yılında ‘İslam Milleti’ hareketinin lideri Louis Farrakhan ile birlikte görüntülendiği bir fotoğrafının internette yayınlandığı bildirildi.

Northstar News Today'in haberine göre Obama 2005 yılında sıklıkla ırkçılık ve antisemitizm yapmakla suçlanan İslam Milleti hareketinin lideri Louis Farrakhan ile görüntülendi.

Fotoğrafı çeken ünlü fotoğrafçı Askia Mohammad ise, o zaman ABD Senatosu'nın üyesi olan Obama'nın siyasi kariyerinden endişe ederek görüntüleri yayınlamama kararı aldı.

Muhammad, "O zaman fotoğrafı yayınlamaktan vazgeçtim ve sırrı saklamaya yemin ettim. (Obama) başkan adayı olduktan sonra da, ABD başkanı ilanından sonra da, başkanlık yaptığı 8 yıl boyunca da bu fotoğraf gizli kaldı" açıklamasında bulundu.

Muhammad, Trice Edney News Wire haber portalına verdiği röportajda, fotoğrafın ABD'de 2008'de yapılan başkanlık seçimlerinin sonucunu ciddi bir şekilde etkileyebileceğini ileri sürdü.

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ABD başkan Obama

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